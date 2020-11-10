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10.11.2020 23:00
Рубрика: Общество

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В каких случаях COVID-19 можно лечить в домашних условиях
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 254(8308)
Теперь пациентов могут выписать из COVID-отделения еще до получения отрицательных тестов на коронавирус. Главное - чтобы человек показывал стойкое улучшение состояния здоровья. Долечиваться можно амбулаторно, проще говоря, дома. Такой порядок прописан в последней, девятой по счету версии рекомендаций Минздрава России по лечению и профилактике COVID-19.
Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Невинная

Решение понятное: количество ежедневно регистрируемых новых случаев велико, а избытка коек в специализированных стационарах не наблюдается. COVID-19 лечится долго, несколько недель, даже если обошлось без серьезных осложнений. Поэтому неправильно занимать место в больничной палате, когда пациент явно пошел на поправку, ведь оно может понадобиться тяжелому больному.

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При этом сразу встает вопрос: как четко разграничить, когда больного должны везти в стационар под круглосуточное наблюдение медиков, когда его выписывают из больницы и когда он с самого начала остается лечиться дома?

Конечно, решение в каждом случае принимает врач. Но и самому человеку не мешает запомнить - ну, так, на всякий случай - алгоритмы действий во всех этих ситуациях.

Когда ехать в больницу

Сначала о госпитализации. Минздрав установил четкие критерии: высокая температура, которая держится не менее трех дней, снижение уровня насыщения крови кислородом ниже 96% (этот показатель измеряют с помощью специального прибора - пульсоксиметра). А также если есть поражение легких, подтвержденное с помощью КТ, МРТ, рентгенографии. Самого больного должно насторожить, если у него появляются такие симптомы, как одышка, учащенное дыхание в состоянии покоя.

Когда оставаться дома

Согласно новой версии рекомендаций, взрослые больные при легком и среднетяжелом течении заболевания лечатся на дому. Все время лечения человек должен соблюдать самоизоляцию. Критерий для ее окончания - два последовательно сделанных теста на коронавирус (метод ПЦР) показали отрицательный результат. На амбулаторном лечении пациента должны обеспечить ежедневным медицинским наблюдением, в том числе дистанционным. Пациент считается здоровым, если помимо отрицательных анализов у него нормализуется температура тела - не выше 37,2 , а также восстанавливается уровень оксигенации - не менее чем 96%.

Скорая помощь

Сергей Багненко, главный внештатный специалист по скорой помощи Минздрава России, академик РАН:

- Сейчас служба скорой помощи работает с запредельной нагрузкой. Понятно, что во время эпидемии, когда уровень заболеваемости высок, именно врачам "скорой" приходится держать удар. И все-таки я должен сказать, что у нас очень много избыточных вызовов, и это осложняет и без того непростую ситуацию. Пока бригада разбирается с нетяжелыми случаями, кто-то, оказавшийся действительно в критическом состоянии, может помощи и не дождаться.

Избыточные вызовы - это вообще наша болезнь. Мы были так воспитаны еще с советских времен: если что-то не то со здоровьем - самое простое не идти в поликлинику, где очереди, запись к врачу и так далее, а вызвать "скорую", и она безотказно приедет, поможет.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Но ведь служба скорой помощи - это экстренная медицина, и главная ее задача - помогать пациентам, которые находятся в жизнеугрожающем состоянии. Скорая помощь - это мощная бригада, это минимум два медработника, это автомобиль с оборудованием, предназначенным прежде всего для оказания экстренной помощи, когда фактор времени для пациента - решающий. Не случайно же мы принимали этот норматив - бригада должна быть у постели больного в течение 20 минут. В порядке, определяющем работу службы, перечислены состояния, когда необходима именно "скорая": угроза инфаркта или инсульта, потеря сознания, нарушение дыхания, тяжелые травмы, ожоги, острые отравления.

И другое дело - когда, например, у больного вирусная инфекция. Да, у него высокая температура, но без нарушения дыхания, без других тяжелых проявлений - тут 20-минутный интервал для приезда совсем не обязателен. Тут вполне справится врач неотложной помощи - для ее оказания определен двухчасовой интервал после вызова. И это нормально.

Если состояние больного таково, что нет угрозы его жизни, такой вызов должен быть переадресован в поликлинику, в неотложку, и к больному придет дежурный врач. Тем более поликлиники налаживают сейчас и дистанционное общение - доктор сделает встречный звонок, успокоит, сделает назначение. И если понадобится срочный визит, придет по вызову лично.

Я считаю, что нам нужно разъяснять все это людям. И призываю не вызывать "скорую" по неоправданным поводам.

Надо знать

Несколько простых вопросов о лечении дома

Нужен ли мне пульсоксиметр?

Необязательно, но все же если есть возможность (прибор для домашнего применения стоит от 2 до 5 тысяч рублей), лучше приобрести его в аптеке. Об ухудшении состояния легких может говорить одышка, а также учащение цикла вдох-выдох. Но до этого лучше не доводить - с помощью прибора можно отследить ухудшение показателя насыщения крови кислородом в тех случаях, когда больной не будет ощущать никаких неприятных симптомов.

Оксиметрия - одно из ключевых исследований при COVID-19, пульсоксиметры должны быть в укладке бригад скорой помощи, а также у участковых и дежурных терапевтов, которые общаются с больными на дому.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Могу ли я сам попить какие-нибудь лекарства?

Реклама довольно агрессивна: нам предлагают "поддержать" иммунную систему, пропить противовирусные "от широкого спектра патогенов" и так далее. Но заниматься самолечением опасно: все препараты, включенные минздравом в рекомендации, - совсем не безобидны и могут вызвать осложнения. Все они относятся к разряду рецептурных, то есть аптеки должна продавать их по назначению врача.

Медики разрешают пациентам самостоятельно только симптоматическую (облегчающую неприятные симптомы) терапию: жаропонижающее (парацетамол) при высокой температуре, назальные капли и спреи (для облегчения дыхания), даже лекарства от кашля должен рекомендовать врач. В остальном - лечение любой вирусной инфекции предполагает постельный режим, обильное теплое питье (для снижения интоксикации), а также прием витаминных препаратов.

А что с витаминами?

Помимо приема витамина С, традиционно назначаемого для профилактики и комплексного лечения ОРВИ, врачи рекомендуют защищаться от COVID-19, принимая препараты витамина D, а также микроэлементы - цинк и селен. Только что опубликованные результаты исследования университетской больницы Marque s de Valdecilla в Испании показали, что у более 80% пациентов с COVID-19 дефицит витамина D. Подобное исследование было проведено и в России в Первом МГМУ имени Сеченова. Ученые установили четкую зависимость: при дефиците цинка и селена болезнь протекала тяжелее. Вывод: цинк, селен и витамин D необходимы и для профилактики COVID-19, и для его лечения с самого начала болезни, так как играют важную роль в активизации иммунной системы. Доза зависит от уровня дефицита этих компонентов, который определяют с помощью анализа крови.

Почувствовали признаки простуды? Останьтесь дома, следите за температурой и общим состоянием. Если нужен доктор - вызовите его из поликлиники. Фото: Getty Images

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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