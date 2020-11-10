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10.11.2020 16:01
Рубрика: Культура

В кинофестивале "Русское зарубежье" поучаствуют 10 стран

Текст: Наталья Лебедева
Международный кинофестиваль "Русское зарубежье" в этом году впервые за 14 лет проходит в онлайн-формате. Но, кажется, участников и организаторов - Дом русского зарубежья им. А. Солженицына и киностудию "Русский путь" - это совсем не расстроило. Если раньше насыщенную кинопрограмму могли оценить только столичные жители, то сегодня она доступна не только всей России, но и нашим соотечественникам, проживающим за рубежом.

Вопреки пандемии и связанным с ней ограничениям кинофорум собрал внушительную команду участников из 10 стран: Беларуси, Бразилии, Израиля, Исландии, Италии, Канады, России, Сербии, США и Швеции.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Все фильмы, участвующие в фестивале, объединяет общая задача - рассказать на языке кино о наших соотечественниках, которые в разные периоды ХХ века вынужденно покинули Родину и в труднейших обстоятельствах беженской жизни проявили истинное величие духа. Они не только сумели сохранить на чужбине родной язык и культурное наследие прежней России, но и приумножить его великими достижениями в различных областях науки и искусства.

На официальном сайте кинофестиваля зрители могут познакомиться с малоизвестными страницами биографий режиссера Андрея Тарковского, хореографа Бориса Волкова, певицы Аллы Баяновой, писателя Владимира Набокова, ученого-биолога Сергея Чахотина, психолога, совершившего революцию в области педагогики, Елены Антиповой, артиста цирка, "сильнейшего человека земли" Александра Засса и других выдающихся деятелей русского зарубежья.

На открытии кинофестиваля 7 ноября была вручена Медаль имени Михаила Чехова "За выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства" звукорежиссеру Роланду Казаряну. Заслуженный деятель искусств России, профессор Роланд Казарян работал над такими фильмами, как "Служили два товарища", "Бег", "Москва, любовь моя", "Тегеран-43", "Мать", "Приходи на меня посмотреть".

А завершится киносмотр 14 февраля церемонией награждения победителей, которых определит профессиональное международное жюри. Жюри конкурса игровых фильмов возглавил кинорежиссер, сценарист и актриса Наталья Назарова. За выбор лучшего неигрового фильма отвечает команда под руководством кинорежиссера, сценариста, продюсера Валерия Тимощенко.

Победитель в каждой номинации получит главный приз кинофестиваля "Русское зарубежье" - бронзовую скульптуру "Философский пароход", символизирующую трагедию вынужденной разлуки с родной страной выдающихся представителей отечественной науки и культуры.

Справка "РГ"

Международный кинофестиваль "Русское зарубежье" проводится с 2007 года при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы, Россотрудничества, Русской православной церкви, Московской городской Думы.

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