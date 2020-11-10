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10.11.2020 13:36
Рубрика: В мире

В Перу парламент отправил в отставку президента

Текст: Юрий Когалов
Парламент Перу проголосовал за отставку президента страны Мартина Вискарры. Как передает El Mundo, депутаты объявили его "морально недееспособным".

Импичмент поддержали 105 депутатов, 19 высказались "против", четверо воздержались. Для принятия решения было достаточно 87 голосов (двух третей представителей 130-местного парламента), как того требует в подобных ситуациях Конституция страны.

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В итоге место главы государства оказалось вакантным. Исполнять обязанности президента до следующих выборов, которые запланированы на апрель, будет спикер Конгресса Мануэль Артуро Мерино де Лама.

Стоит отметить, что отставка президента стала для многих большой неожиданностью. Объявить ему импичмент депутаты пытались еще два месяца назад, но тогда Вискарра устоял. Предполагалось, что очередное голосование также провалится. Однако депутаты сумели всех удивить.

Поводом для импичмента стали обвинения в коррупции, выдвинутые против Вискарры, причем речь идет о его деятельности в 2011-2014 годах, когда тот был губернатором провинции Могекуа (на юге страны). Сам Вискарра категорически отрицает получение какой-либо взятки, о чем заявил и непосредственно перед голосованием в парламенте. По его словам, процесс импичмента против него был начат по обвинениям, не подтвержденным никакими доказательствами и без решения суда. Он подчеркнул, что "нет никаких доказательств преступления, и их не будет, потому что он не брал взятки". При этом Вискарра припомнил, что у правосудия есть вопросы к 68 депутатам, однако те продолжают занимать свои кресла.

Как бы то ни было, Конгресс проголосовал за импичмент, продемонстрировав, что у президента не было практически никакой поддержки среди законодателей.

Вискарра смирился с принятым решением. "Конгресс проголосовал за отставку. История и перуанский народ будут судить о принятых решениях. В соответствии с моими убеждениями я заявляю, что не согласен с решением Конгресса. Депутаты забыли, кого они представляют", - заявил он, добавив, что не будет бороться за свое место в судебном порядке.

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Как отмечают местные СМИ, Вискарра приобрел большую популярность в перуанцев именно за его борьбу с коррупцией, а также противостояние с предыдущим составом парламента. А на улицы Лимы вышли тысячи человек, они собрались у здания Конгресса, чтобы выразить недовольство решением законодателей.

В результате Вискарра пополнил список "черный список" президентов Перу. Альберто Фухимори отбывает 13 лет в тюрьме за нарушение прав человека и ряд других преступлений. Алехандро Толедо ожидает экстрадиции в США по обвинению в коррупции. Алан Гарсиа Перес покончил жизнь самоубийством, чтобы не попасть в тюрьму. Импичментом закончилось правление Педро Пабло Кучински, предшественника Вискарры, в настоящее время тот отбывает наказание в тюрьме.

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