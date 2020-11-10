В Подмосковье госпитализируют до 1000 больных коронавирусом в день

Ежедневно в Московской области госпитализируют по 900-1000 больных коронавирусной инфекцией. Такая динамика держится на протяжение последней недели, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"Но и выписываем каждый день примерно по столько же", - сказал Воробьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Сейчас, по его словам, в медицинских учреждениях области больными COVID-19 занято 12 тысяч коек. Всего, напомним, власти пообещали открыть для таких пациентов порядка 19 тысяч коек к концу ноября.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на видимый рост больных, вторую волну инфекции область встречает с более подготовленным здравоохранением. В частности, весной работали только инфекционки, работа других специалистов была практически парализована, а сейчас в поликлиниках все врачи работают в обычном режиме.