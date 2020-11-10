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10.11.2020 20:35
Рубрика: Общество

Драгоценный имбирь

Рецепты народной медицины сохранились в веках
Текст: Ци Ли
Российская газета - Спецвыпуск № 253(83007)
Имбирь широко используется в кулинарии. А знаете ли вы, что это также и эффективное лекарственное средство? Несмотря на то, что вкус имбиря многим не нравится, с точки зрения китайской медицины его употребление, особенно утром, очень полезно для здоровья. Недаром китайская поговорка гласит: по утрам кусочек имбиря намного полезней, чем отвар женьшеня.
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Корень имбиря содержит уникальное вещество гингерол, которое раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. В результате улучшается перистальтика кишечника, то есть способность переваривать пищу.

Фото: Photoxpress
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После приема пищи, сдобренной имбирем, мы ощущаем внутреннее тепло. Происходит это потому, что имбирь расширяет сосуды и ускоряет кровообращение. Таким образом в организме нейтрализуется излишний жар, выводятся болезнетворные бактерии и накопившийся холод. Если вы чувствуете озноб после приема холодной воды, если попали под дождь или длительное время пребываете в помещении с кондиционером и чувствуете холод, наш совет - выпейте имбирного чаю или просто подержите во рту кусочек имбиря. Это сразу устранит дискомфорт, успокоит желудок, смягчит боли в животе, остановит диарею, рвоту и т.д.

Китайские лекари рекомендуют каждое утро принимать натощак ломтик имбиря. Какая от этого польза?

1. Повышает аппетит / Все, кто хоть раз пробовал имбирь или блюда, в которые его добавляют, хорошо знакомы с необычным вкусом этого продукта. Именно этот специфический вкус имбирного корня - немного терпкий и островатый - способен повысить аппетит. Утром положите несколько небольших ломтиков имбиря в рот, и вы сразу заметите, как он стимулирует образование слюны и выделение желудочного сока. После такой "имбирной разминки" вам сразу же захочется полноценно позавтракать.

2. Нейтрализует действие токсинов во рту / Утром после пробуждения многих беспокоит неприятный запах изо рта. А некоторые бактерии даже вызывают зубную боль или могут стать причиной пародонтита - заболевания десен. Подержите во рту несколько пластинок имбирного корня. Имбирь нейтрализует действие токсинов, затормозит бактериальные процессы, то есть решит массу утренних проблем полости рта.

3. Избавляет от простуды / В древнем Китае отваром из корня имбиря часто лечили простудные заболевания. Популярен этот рецепт и в наши дни, особенно его рекомендуют представители старшего поколения. Надо сказать, что при простуде такой отвар действительно незаменим и эффективен. Но будьте внимательны: прежде чем отправить в рот ломтик имбиря, корень нужно сначала очистить от кожуры, нарезать на тонкие пластины, залить кипятком и дать немного настояться. Только после этого ломтики имбиря готовы к употреблению.

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