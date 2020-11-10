В Роспотребнадзоре напомнили о профилактике осложнений гриппа

Грипп выделяют в группе острых респираторных вирусных инфекций, поскольку он может вызывать серьезные и опасные осложнения. Поэтому с наступлением эпидсезона важно избегать заражения гриппом и заботиться о профилактике, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Коварство гриппа еще и в том, что вызванные им осложнения нередко носят отсроченный характер и проявляются только через некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции.

"Грипп характеризуется поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, интоксикацией, а также при присоединении осложнений нарушением деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем", - напоминают эксперты ведомства.

Источником инфекции является и человек с клинически выраженной или бессимптомной формой гриппа. Важную роль в передаче инфекции играют больные со стертой формой инфекции, переносящие заболевание "на ногах".

Какие органы чаще всего поражает вирус гриппа

Наиболее часто встречаются осложнения со стороны дыхательной системы, на втором месте органы сердечно-сосудистой системы и органы кроветворения, также встречаются осложнения со стороны нервной и моче-половой систем.

Для кого особенно опасны осложнения гриппа?

В группе риска по неблагоприятному исходу заболевания находятся дети до года и взрослые, старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и эндокринной патологией, у которых возможен летальный исход из-за осложнений ранее имевшихся заболеваний.

Осложнения гриппа делятся на две группы:

1. Связанные непосредственно с течением гриппа.

Наиболее тяжелые - это геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок.

2. Возникшие в результате присоединения бактериальной инфекции.

Наиболее опасное и частое осложнение - это пневмония. Пневмония может быть как первичная, которая развилась сразу, а также может быть вторичной - возникшей на фоне присоединения бактериальной инфекции. Бактериальные агенты, наиболее часто вызывающие вторичную пневмонию - пневмококк и стафилококк. Такие пневмонии развиваются в конце первой - начале второй недели заболевания. Вирусная пневмония может протекать совместно с бактериальной, присоединившейся позднее.

Еще одним опасным осложнением гриппа считается острый респираторный дистресс-синдром, заключающийся в нарушении барьерной функции легочной ткани. В результате у больного возникает серьезная дыхательная недостаточность, нередко несовместимая с жизнью.

Не менее опасными осложнениями являются отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит, сепсис.

Токсическое поражение сердечной мышцы, как осложнение гриппа особенно опасно для пожилых людей.

Поражение центральной нервной системы проявляется менингеальным синдромом, спутанным сознанием, головной болью, рвотой.

О поражении периферической системы свидетельствуют радикулярные и другие невралгические боли.

При развитии отека мозга, геморрагического энцефалита у больного наблюдаются судороги, расстройство сознания. Такие осложнения нередко приводят к смерти вследствие остановки дыхания.

Профилактика гриппа

Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальным временем проведения вакцинации против гриппа является период с сентября по ноябрь.

Профилактика осложнений

Если по каким-либо причинам вакцинацию провести не удалось - строжайшим образом соблюдайте правила личной гигиены, во время подъема уровня заболеваемости гриппом постарайтесь не посещать общественные места, не контактируйте с заболевшими.

В случае подозрения у себя вирусной инфекции незамедлительно обратитесь к врачу. Не пренебрегайте лечением, которое вам назначил врач, своевременно принимайте назначенные лекарства. Обязательным пунктом в профилактике развития осложнений является соблюдение постельного режима во время болезни.