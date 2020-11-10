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10.11.2020 19:15
Рубрика: Экономика

В конверт не вкладываются

Доля сотрудников с "серыми" зарплатами сократилась на треть
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8307)
Полностью "белую" зарплату получают 66% россиян, причем доля официального сектора рынка труда значительно выросла. В 2018 году таких сотрудников было лишь 54%. Эти данные привел HeadHunter по результатам проведенного специально для "Российской газеты" исследования.

Среди тех, кто трудится по найму, "белые" доходы есть у 72% опрошенных. Картину несколько исказили безработные: пока они состоят на учете в службе занятости и получают пособие, они не могут официально выполнять даже разовые задания за деньги. Поэтому таких тружеников стараются не оформлять.

Фото: iStock
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"Серая" схема - когда небольшая официальная зарплата дополняется весомой премией в конвертике - актуальна для 21% работников. Два года назад таких было 32%. Полностью неофициальный доход имеют 5% наемных работников и 9% - во всей выборке. С 2018 года их доля сократилась на 2%.

"На рост доли "белых" зарплат в 2020 году повлияла пандемия и сопровождающие ее удаленная работа, цифровизация и распространение электронных финансовых инструментов, - говорит руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. - "Серые" зарплаты обычно выплачиваются наличными, что сделало почти невозможным регулярную выплату зарплат в такой форме сотрудникам на удаленке". Частично инициаторами "обеления" могли стать и сами работники, считает Игнатова. Страх перед коронавирусом придал им сил, чтобы уговорить начальников официально переводить всю сумму заработка на банковскую карту. Прежде, соглашаясь на "цветные" схемы, они рисковали будущей пенсией и социальными выплатами, теперь же ценой вопроса стали жизнь и здоровье.

Больше всего работников с "белыми" зарплатами оказалось в сфере добычи сырья (90%), банковской деятельности (89%) и на госслужбе (86%). Наименьшие показатели - в туризме и гостиничном бизнесе (45%) и автобизнесе (53%). Безусловным лидером неформальной занятости остается домашний персонал. С нянями, репетиторами, помощницами по хозяйству заключать трудовые контракты просто не принято.

Экономика Работа Зарплата

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