В России стартуют продажи новых Xbox

В России одновременно со всем миром официально начались продажи консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Обе консоли с сегодняшнего дня доступны для покупки в розничных магазинах потребительской электроники и видеоигр, а также на популярных маркетплейсах. Xbox Series X поступит в продажу по рекомендованной розничной цене 45 590 рублей, Xbox Series S - 26 990 рублей. Об этом сообщает компания Microsoft.

Xbox Series X оснащена SSD-накопителем на 1ТБ, позволяющим мгновенно загружать игры, 8-ядерным процессором Zen 2 и вычислительной мощностью в 12 терафлопс, что в 2 раза больше по сравнению с Xbox One X. Xbox Series S - цифровая консоль, разработанная для запуска игр в 1440P при 60 кадрах в секунду с возможностью повышения вплоть до 120 кадров в секунду. Среди основных нововведений компания отмечает обратную совместимость (игры для Xbox One, Xbox 360 и оригинального Xbox, а также большинство игровых аксессуаров Xbox One поддерживаются на консолях нового поколения), возможность мгновенно переключаться между несколькими играми и увеличенную скорость загрузки игр.

"Весь этот год, полный вызовов и изменений, игры были для нас источником новых историй, и объединяли нас, несмотря ни на что. Создавая новое поколение консолей, мы представляли себе будущее, в котором игроки погружаются в еще более реалистичные, захватывающие и удивительные миры - находясь в самом центре игрового процесса. Для игровой индустрии нет лучшего показателя успеха, чем увеличение числа людей, открывающих для себя любимые игры. Спасибо всем фанатам Xbox в России! Я и вся команда Xbox благодарим вас за вашу поддержку - мы очень рады, что вы с нами", - отметил Фил Спенсер, глава Xbox.