Новости

Акции Pfizer и BioNTech выросли после сообщений о вакцине от COVID-19 00:47
Опубликовано видео победного выступления Трусовой на этапе КР в Казани 00:34
В России стартуют продажи новых Xbox 00:00
Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии 09.11.2020
Игрок "Зенита" изолирован в молодежной сборной из-за теста на COVID-19 09.11.2020
Силуанов рассказал о цифровой платформе БРИКС 09.11.2020
Губернатор Подмосковья подписал постановление о новых ограничениях 09.11.2020
Трамп сменил главу Пентагона 09.11.2020
Участники проекта "Северный поток-2" обжаловали штраф польского регулятора 09.11.2020
Источник: "Локомотив" может продать Смолова зимой 09.11.2020
Баку признал вину за сбитый российский вертолет 09.11.2020
Трусова: Без бонусов мировых рекордов бы не было 09.11.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 14,5 тысячи человек 09.11.2020
ЕС ввел пошлины на товары из США на 4 млрд долларов 09.11.2020
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении 09.11.2020
Путин поручил утвердить новую стратегию развития лесного комплекса 09.11.2020
Путин поручил запустить информсистему по лесу 09.11.2020
ЛДПР планирует поддержать не всех кандидатов в члены кабмина 09.11.2020
Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" поступит в продажу во вторник 09.11.2020
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19 09.11.2020
СК возбудил дело о геноциде после раскопок расстрельных ям в Миллерово 09.11.2020
В Подмосковье мужчина и женщина погибли в сауне 09.11.2020
Минск адресовал польской стороне придерживаться международных обязательств 09.11.2020
"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин 09.11.2020
Арестован водитель, пьяным сбивший насмерть молодую пару на "зебре" 09.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 00:00
Рубрика: Digital

В России стартуют продажи новых Xbox

Текст: Иван Черноусов
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В России одновременно со всем миром официально начались продажи консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Обе консоли с сегодняшнего дня доступны для покупки в розничных магазинах потребительской электроники и видеоигр, а также на популярных маркетплейсах. Xbox Series X поступит в продажу по рекомендованной розничной цене 45 590 рублей, Xbox Series S - 26 990 рублей. Об этом сообщает компания Microsoft.

Фото: HUAWEI
Смартфон из будущего доступен россиянам для предзаказа

Xbox Series X оснащена SSD-накопителем на 1ТБ, позволяющим мгновенно загружать игры, 8-ядерным процессором Zen 2 и вычислительной мощностью в 12 терафлопс, что в 2 раза больше по сравнению с Xbox One X. Xbox Series S - цифровая консоль, разработанная для запуска игр в 1440P при 60 кадрах в секунду с возможностью повышения вплоть до 120 кадров в секунду. Среди основных нововведений компания отмечает обратную совместимость (игры для Xbox One, Xbox 360 и оригинального Xbox, а также большинство игровых аксессуаров Xbox One поддерживаются на консолях нового поколения), возможность мгновенно переключаться между несколькими играми и увеличенную скорость загрузки игр.

"Весь этот год, полный вызовов и изменений, игры были для нас источником новых историй, и объединяли нас, несмотря ни на что. Создавая новое поколение консолей, мы представляли себе будущее, в котором игроки погружаются в еще более реалистичные, захватывающие и удивительные миры - находясь в самом центре игрового процесса. Для игровой индустрии нет лучшего показателя успеха, чем увеличение числа людей, открывающих для себя любимые игры. Спасибо всем фанатам Xbox в России! Я и вся команда Xbox благодарим вас за вашу поддержку - мы очень рады, что вы с нами", - отметил Фил Спенсер, глава Xbox.

Digital Технологии Компании Информационные технологии Microsoft

Главное сегодня

Мишустин назначил временных руководителей трех министерств
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19
Путин подписал закон о Конституционном суде