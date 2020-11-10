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10.11.2020 11:17
Рубрика: Общество

В России впервые вышло руководство по работе с волонтерами в хосписе

Текст: Любовь Проценко

Центр паллиативной помощи совместно с Благотворительным фондом помощи хосписам "Вера" выпустил первый в России сборник "Волонтеры в хосписной помощи". В нем рассказывается, как организовать помощь волонтеров, чтобы она была эффективной. В России сейчас работают 60 хосписов для неизлечимо больных людей, а также 560 отделений паллиативной помощи и 660 домов и отделений сестринского ухода. Но волонтеров в них встретишь не часто. Руководители медучреждений часто не знают, как их вовлечь в работу. Возникают вопросы: что волонтеры могут делать в хосписе и чем их задачи отличаются от обязанностей медсестры? Как привлечь их, а затем удержать добровольцев? Юридически правильно оформить с ними отношения? В сборнике есть подробные ответы на каждый вопрос.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Без волонтеров ничего бы не получилось. Ни у мамы - Веры Миллионщиковой - ни у Лизы Глинки, ни у меня. Только у волонтеров не бывает усталости, мотор не глохнет и силы не кончаются. Волонтеры никогда не утрачивают свежести взгляда, поэтому с ними изменения неизбежны. Вообще, волонтеры сами по себе - уже изменения. Они приходят - и из хосписа уходит больничная тоска, они превращают пациентов в людей, помогают видеть за диагнозом человека, его судьбу, семью, историю, - говорит Нюта Федермессер, директор Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы, учредитель фонда "Вера".

Центр паллиативной помощи активно сотрудничает с волонтерами. Так, за 2019 год в Центре паллиативной помощи и филиалах-хосписах при участии волонтеров состоялось более 1600 досуговых мероприятий. Среди них - 325 "тележек радости", на них волонтеры развозят по палатам угощения и подарки, 419 концертов, 171 мастер-класс, 166 визитов животных-терапевтов, 77 кинопоказов и пр.

- Организация мероприятий, концертов, помощь в прогулках, обслуживании пациентов - это только малый перечень того, на что способны волонтеры. Они помогают исполнять мечты, добавляют яркие краски в жизнь хосписов, - рассказывает Татьяна Кравченко, главный врач Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по паллиативной помощи.

Руководство "Волонтеры в хосписной помощи" пригодится медицинским и социальным учреждениям, будет полезно небольшим НКО и общественным движениям, которые пока не работают с волонтерами - или работают, но используют не все возможности такого сотрудничества.

Руководство "Волонтеры в хосписной помощи" доступно в электронном виде на портале pro-palliativ.ru - чтобы его могли скачать во всех регионах.

Нюта Федермессер оценила постановление о помощи паллиативным больным на дому

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО.

На данный момент в активе Центра паллиативной помощи 1091 волонтер, количество активно помогающих волонтеров, которые помогают раз в 2 недели и чаще - 362 человека.

С марта в московских хосписах карантин - посещения невозможны для родственников и волонтеров. За это время стало очевидно, какую огромную помощь оказывали волонтеры, и как сильно без них возросла нагрузка и на медиков, и на остальной персонал.

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