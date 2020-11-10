В России запущен портал-навигатор по нацпроектам

Интернет-портал национальныепроекты.рф поможет узнать каждому россиянину о том, какую личную пользу он получит от реализации национальных проектов.

Как заявил на презентации портала в агентстве ТАСС вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, отличительная особенность портала - персональный подход к каждому жителю страны. "И самое важное - обратная связь с правительством", - отметил он. Ведь такая связь очень важна для достижения обозначенных президентом России Владимиром Путиным национальных целей.

Например, для своевременного выявления онкологических заболеваний и снижения смертности от них переоснащаются лечебные организации, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры, а также референс-центры для изучения и лечения наиболее тяжелых случаев. Для создания комфортной среды обитания доля качественных дорог должна вырасти вдвое - с 42 до 85%, а дорог регионального значения - с 43 до 51%.

Чернышенко рассказал, что на сайте любой человек сможет узнать, как нацпроекты улучшают его жизнь, а также получить информацию о медицинских услугах, соцвыплатах, спортивных или культурных возможностях для развития. Также появится информация о возможностях улучшения жилищных условий.