В Саратовской области 14-летняя девочка задохнулась в ванной

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти школьницы в ванной.

Как сообщает областное управление СК, 14-летняя девочка погибла во время купания дома в запертой изнутри ванной, ее тело обнаружили родственники. Трагедия произошла в частном доме в селе Красное Знамя Аркадакского района.

По данным следствия, причиной гибели ребенка стало отравление угарным газом. Как сообщают правоохранители, в ванной комнате был установлен проточный газовый водонагреватель, который не был "надлежащим образом" подключен к дымоходу. Угарный газ скопился в помещении из-за отсутствия вентиляции.

- В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, - информирует пресс-служба ведомства.