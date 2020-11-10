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10.11.2020 11:02
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области 14-летняя девочка задохнулась в ванной

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти школьницы в ванной.

В Симферополе малолетние дети отравились угарным газом в многоэтажке

Как сообщает областное управление СК, 14-летняя девочка погибла во время купания дома в запертой изнутри ванной, ее тело обнаружили родственники. Трагедия произошла в частном доме в селе Красное Знамя Аркадакского района.

По данным следствия, причиной гибели ребенка стало отравление угарным газом. Как сообщают правоохранители, в ванной комнате был установлен проточный газовый водонагреватель, который не был "надлежащим образом" подключен к дымоходу. Угарный газ скопился в помещении из-за отсутствия вентиляции.

- В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, - информирует пресс-служба ведомства.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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