В США число заболевших COVID-19 превысило 10 миллионов

В Соединенных Штатах количество случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 10 миллионов. Об этом свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным на девятое ноября, в США подтверждено 10 018 278 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 237 742 человека. По этим показателям страна занимает первое место в мире, пишет ТАСС.

Отмечается, что в США уже четыре дня подряд ежедневно регистрируется свыше 100 тысяч новых случаев заражения. Предыдущий пик пришелся на 30 октября.