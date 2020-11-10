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10.11.2020 10:10
Рубрика: В мире

В трех провинциях Таиланда произошли наводнения

Текст: Владимир Шилов
Фото: EPA-EFE/Jaime Avalos Фото: EPA-EFE/Jaime Avalos
Фото: EPA-EFE/Jaime Avalos

Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в центральной и северо-восточной части Таиланда. Власти провинций Накхонратчасима, Супханбури и Чумпхон пытаются справиться с последствиями стихийного бедствия.

Фото: AP
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Сообщается, что в общей сложности пострадали более 15 тысяч домов, сотни людей остались без крова, подтоплены автомобильные дороги регионального значения.

Метеорологи прогнозируют, что опасность новых наводнений продолжает оставаться высокой в связи с продолжающимися ливнями. Избавиться от воды удастся не ранее середины следующей недели.

Ущерб, нанесенный экономике королевства, подсчитывается. Его размер может превысить миллиард долларов.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

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