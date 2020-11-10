В трех провинциях Таиланда произошли наводнения

Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в центральной и северо-восточной части Таиланда. Власти провинций Накхонратчасима, Супханбури и Чумпхон пытаются справиться с последствиями стихийного бедствия.

Сообщается, что в общей сложности пострадали более 15 тысяч домов, сотни людей остались без крова, подтоплены автомобильные дороги регионального значения.

Метеорологи прогнозируют, что опасность новых наводнений продолжает оставаться высокой в связи с продолжающимися ливнями. Избавиться от воды удастся не ранее середины следующей недели.

Ущерб, нанесенный экономике королевства, подсчитывается. Его размер может превысить миллиард долларов.