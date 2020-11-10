Видеотрансляция: Выступление Путина на саммите ШОС

Началось заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции. Мероприятие проходит под председательством президента РФ Владимира Путина.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, на саммите лидеры стран ШОС планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития взаимодействия в рамках организации, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Кроме того, по итогам заседания будут приняты Московская декларация и другие документы.

Этот саммит завершит председательство России в ШОС в 2019-2020 годах.

Отметим, странами-участницами ШОС являются Россия, КНР, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдатели в организации - Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.