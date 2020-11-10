Власти Дании признали ошибочность уничтожения всех норок в стране

Решение об уничтожении всех норок в Дании было ошибочным, признал министр по делам продовольствия этой страны Могенс Йенсен. Об этом он заявил, выступая в национальном парламенте, передает РИА Новости.

"Мы ошиблись", констатировал он, отвечая на вопрос депутатов о целесообразности такого жесткого решения.

Напомним, что из-за риска распространения норками мутировавшего коронавируса (вирус мог переходить и от животных к человеку) власти Дании приняли шокировавшее многих решение уничтожить всех разводимых на фермах норок.

Йенсен взял на себя ответственность за принятие этого решения. Вместе с ним ошибочность принятых мер констатировала и премьер-министр Метте Фредериксен.