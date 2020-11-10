Врач объяснила, какой признак на лице требует срочной помощи

Отеки по утрам - достаточно распространенная проблема. Если они не проходят продолжительное время, то необходимо обратиться к специалистам.

Однако есть ситуации, когда симптом требует срочной медицинской помощи. Так, крайне тревожным признаком является внезапно нарастающий отек лица. Так же как и резкий локальный отек, например, в области глаз или губ, предупредила кандидат медицинских наук, врач-дерматокосметолог Евгения Иконникова.

Игнорировать состояние опасно, так как это может быть проявлением грозной аллергической реакции организма (отек Квинке).

Другими серьезными причинами отеков являются проблемы с щитовидной железой (в этом случае кожа, как правило, становится бледной, вялой) и с почками. Поэтому одутловатость, если вы накануне не ели соленую пищу, не употребляли алкоголь и другую жидкость незадолго до сна, требует обращения к врачу, передает KP.Ru.

Кроме того, отеки по утрам могут быть связаны с курением, недосыпом, употреблением жареного и копченого на ночь.