Врач оценил вероятность новой волны коронавируса

Коронавирус останется с нами надолго, будет постоянно возвращаться, проявляя сезонность. Такое мнение высказал врач, кандидат медицинских наук Максим Гультяев, отвечая на вопрос, как будут развиваться события с COVID-19 далее.

"Со временем мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание", - сказал эксперт, добавив, что, как и любой другой вирус, SARS-CoV-2 более агрессивен осенью. В это время наш иммунитет ослаблен, а, значит, шанс заразиться выше. Но третьей или четвертой волны не будет, уверен Гультяев.

"Сформируется достаточно большая прослойка людей, которые уже переболели и имеют в достаточном количестве антитела класса G, которые будут защищать от этого вируса", - рассказал врач в эфире радио Sputnik. По словам Гультяева, следующий год мы встретим во всеоружии, поможет вакцинация.