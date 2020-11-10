Общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" состоялась в четвертый раз 7 и 8 октября 2020 года, участие в ней приняли более 183 тысяч человек из 85 регионов России и 6 зарубежных государств.

Главным бессменным организатором диктанта, ежегодно проводимого для граждан всех возрастов и профессий, выступило Вольное экономическое общество России. В этом году в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией из-за коронавирусной инфекции и в целях заботы о здоровье участников организаторы приняли решение впервые провести диктант исключительно в формате онлайн.

Проведение диктанта в 2020 году совпало с двумя важными юбилейными датами - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и 255-летием ВЭО России. Организаторы диктанта не могли обойти вниманием столь исключительное событие и посвятили некоторые из его вопросов как отдельным историческим вехам развития ВЭО России, так и важным аспектам военной экономики СССР. Организаторы отмечают значительный численный прирост аудитории диктанта по сравнению с предыдущими акциями.

В 2019 году в акции приняли участие 109 312 человек, в 2020 году - 183 215 человек, на 67 процентов больше. Количество участников, писавших диктант онлайн, выросло по сравнению с 2019 годом практически в восемь раз. Расширилась и международная география акции: в 2020 году наравне с принимавшими в ней участие гражданами Беларуси, Молдавии, Таджикистана и Монголии впервые диктант написали в Армении.

Аудитория участников Всероссийского экономического диктанта традиционно отражает весь срез общества: в 2020 году участие в нем приняли люди в возрасте от 10 до 80 лет, обладающие различным уровнем образования и самыми разными профессиями. Участие в диктанте на равных условиях могут принять и школьники, и студенты, и профессионалы, и пенсионеры. Как отмечают организаторы, в 2020 году сохраняется тенденция преобладания женской части аудитории - 65,28 процента женщин против 34,72 процента мужчин. В 2019 году это распределение составляло 64,29 процента женщин и 35,71 процента мужчин.

По критерию возраста, как и в прошлом году, наибольшую часть составляют старшеклассники, учащиеся колледжей и студенты первых курсов вузов в возрасте до 18 лет - 58,13 процента. В рамках прошлого диктанта доля данного показателя составляла 63,27 процента. Второй по величине возрастной группой с долей в 32,09 процента от всего количества участников стали лица в возрасте от 19 до 25 лет - учащиеся средних специальных учебных заведений и студенты последних курсов вузов, магистры и аспиранты, а также молодые профессионалы.

В этом году участие в экономическом диктанте приняли более 183 тысяч человек из 85 регионов России и 5 зарубежных государств

С точки зрения уровня образования, как и в диктанте 2019 года, первое место с долей в 52,31 процента занимают лица со средним (полным) общим образованием. Второе место с долей в 24,71 процента занимает категория лиц, обладающих неполным высшим (неоконченным) образованием - студенты вузов различного профиля.

Для оценки результатов участников Всероссийского экономического диктанта была использована оценочная шкала от 0 до 100 баллов. С учетом увеличения в 2020 году количества вопросов с 20 до 25, балльный вес одного вопроса составил 4 балла, а для оценки уровня экономической грамотности участников предложено два оценочных интервала - от 0 до 44 баллов и от 48 до 100 баллов. Интервал от 0 до 44 баллов предполагает наличие у участника базового уровня экономической грамотности, позволяющего ему принимать наиболее простые экономические решения, не связанные с углубленными познаниями в экономике и сложными экономическими инструментами. В свою очередь, в категорию лиц, набравших от 48 до 100 баллов, входят участники, чья экономическая компетентность позволяет им уверенно ориентироваться в новой экономической реальности, принимая эффективные решения по управлению семейным бюджетом, инвестированию собственных средств, взаимодействию с современными цифровыми финансовыми технологиями и т.д.

В 2020 году мы ввели одно существенное новшество. Если раньше мы сравнивали регионы между собой по числу региональных площадок, количеству участников, принявших участие в диктанте от каждого региона, то в этом году мы ввели новый показатель экономической грамотности региона, что представляет собой отношение числа участников, набравших от 48 до 100 баллов, к общему числу принявших участие в диктанте от каждого региона. Это позволяет получить достаточно объективные данные экономической грамотности населения в региональном разрезе.

Обращаясь к оценке результативности выполнения диктанта отдельными категориями участников, проанализируем распределение оценок между участниками по гендерному критерию. В категорию от 0 до 44 баллов попали 44,48 процента мужчин и 40,61 процента женщин. Соответственно, в верхнюю оценочную категорию от 48 до 100 баллов вошли 55,52 процента представителей мужской аудитории и 59,4 процента женской.

По критерию возраста участников наибольшую долю в интервале от 0 до 44 баллов занимают лица старше 66 лет (56,95 процента). В верхней оценочной категории от 48 до 100 баллов наибольшую долю занимают участники в возрасте от 26 до 35 лет (68,16 процента).

Проанализируем распределение результатов участников диктанта по критерию уровня их образования. В интервале от 0 до 44 баллов с долей в 58,61 процента преобладают участники, выбравшие в анкете в качестве образования графу "Другое". На втором месте находятся участники, указавшие наличие у них среднего профессионального образования - 51,91 процента.

Организаторы диктанта отмечают уверенный рост экономической грамотности его участников

В оценочной категории от 48 до 100 баллов наибольшую долю составляют участники, обладающие ученой степенью (72,92 процента), и лица с неполным высшим (неоконченным) образованием (67,07 процента).

Оценивая достигнутые участниками диктанта результаты, организаторы отмечают сохранение тенденции роста экономической грамотности населения. Здесь необходимо отметить: в предыдущие годы базовый интервал от 0 до 30 баллов включал в себя 5 вопросов, а в нынешнем году интервал от 0 до 44 баллов включает в себя уже 11 вопросов. Соответственно, сопоставляя количество верных ответов участников диктантов нынешнего и предыдущего года, можно предположить, что существенная часть из лиц, писавших диктант в 2020 году и продемонстрировавших базовый уровень экономической грамотности, в диктанте прошлого года уверенно вошла бы в средний оценочный интервал от 35 до 50 баллов.

Организаторы выражают искреннюю благодарность всем участникам диктанта, потратившим свое время на подготовку к этому мероприятию и ответы на вопросы. Проведенный количественный и качественный анализ результатов диктанта 2020 года позволяет говорить не только об уверенном повышении экономической грамотности десятков тысяч людей самых разных возрастов и профессий, но и о рекордном по сравнению со всеми предыдущими годами росте аудитории диктанта. Организаторам особенно отрадно отметить, что столь высокий приток новых участников произошел, несмотря на те испытания, которые выпали нашему обществу в условиях глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, общей мировой экономической и социальной нестабильности. Это позволяет сделать вывод о том, что, невзирая на столь тревожный внешний контекст, все большая доля общества глубоко проникается идеей экономического просвещения, вот уже 255 лет являющейся средоточием идеологии и философии Вольного экономического общества России. Как отмечают организаторы, первичным в данном случае является даже не количество баллов, набранных участником, а сам живой интерес к экономической науке, который загорается в нем все сильнее с каждым новым вопросом диктанта.

Как показывают отзывы написавших диктант участников, для многих из них эта акция стала реальным стимулом для последующего изучения экономической науки даже теми людьми, чья профессиональная деятельность никак не связана с экономикой. Зарождение в сердцах десятков тысяч таких людей живого интереса к повышению собственной экономической грамотности - это та основа процветания нашего Отечества, созидание которой вот уже более двух с половиной столетий осуществляет Вольное экономическое общество России!

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Виктор Авдеев / Freepik

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Виктор Авдеев

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Виктор Авдеев

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Виктор Авдеев