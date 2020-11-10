Компания Apple в ходе презентации 10 ноября представила новый процессор для ноутбуков и компьютеров - M1, а также два ноутбука и настольный мини-ПК.

Чип вмещает в себя 16 миллиардов транзисторов, объединяя центральный и графический процессоры, а также систему искусственного интеллекта Neural Engine. В Apple обещают, что чип быстро обрабатывает графику и демонстрирует высокие показатели энергоэффективности, экономно расходуя заряд аккумулятора.

На базе Apple M1 работает новый ноутбук MacBook Air. Девайс стоимостью от 99990 рублей обрабатывает графику в 5 раза быстрее предшественника, а также работает без подзарядки дольше. Машинное обучение Neural Engine работает до 9 раз быстрее, позволяя более точно осуществлять коррекцию фотоснимков. Новый MacBook может иметь до 16 Гб оперативной памяти и до 2 Тб SSD. Дисплей Retina имеет диагональ 13,3 дюйма, рядом с клавиатурой типа "ножницы" расположен сканер отпечатков пальцев. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6, имеет два порта USB 4/Thunderbolt и работает до 18 часов без подзарядки.

Фото: Apple

Новый MacBook Pro стоимостью от 129990 рублей за 13-дюймовую версию также работает на чипе Apple M1, оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4, имеет до 16 Гб ОЗУ и до 2 Гб SSD (поддерживыаются до ) и работает без подзарядки до 20 часов. Над клавиатурой расположена сенсорная панель Touch Bar, рядом с ней - сканер Touch ID.

Фото: Apple

Наконец, компьютер Mac Mini, который стоит от 74990 рублей, поддерживает подключение одного или двух мониторов, мыши, клавиатуры или трекпада, оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4, двумя USB-A, портом HDMI 2.0, поддерживает Wi-Fi 6 и Gigabit Ethernet. Базовая версия содержит 8/256 Гб памяти.

Фото: Apple

Примечательно, что все модели ноутбуков и ПК на базе Apple M1 дешевле версий на базе процессоров Intel.