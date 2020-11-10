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Вышел трейлер боевика "Мосул" от создателей "Мстителей"

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    10.11.2020, 13:34
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован жестко выглядящий трейлер боевика "Мосул" (Mosul), продюсерами которого выступили создатели картин "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал" братья Руссо.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссер - Мэттью Майкл Карнахан, сценарист "Войны миров Z" и "Глубоководного горизонта", дебютирующий на проекте как постановщик.

В ролях: Вильям Эль Гарди ("Тиран"), Хаят Камилла ("Смерть на Ниле"), Сухейл Алдаббач ("Повелитель бури"), Адам Беса ("Тайлер Рейк: Операция по спасению"), Бен Эффан ("Иисус: Его жизнь").

Лента основана на реальных событиях, произошедших в Ираке, в ходе которых отряд спецназа "провел отчаянную партизанскую операцию" против террористов в Мосуле.

Релиз - 26 ноября.

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