Международная издательская компания "Шанс" выпустила русскоязычный труд по истории китайской цивилизации, охватывающий время от эпохи неолита до провозглашения Китайской Республики в 1912 году. Четырехтомник создан учеными Пекинского университета. Каждый из четырех томов посвящен политической и социальной истории, экономике, религии, философии, науке и технике, литературе и искусству соответствующего периода.

Публикация этой работы в Китае в 2006 году стала значимым событием в мировой синологии. Книга несколько раз переиздавалась в Китае. В 2012 году вышел ее перевод на английский язык, затем появились переводы на японский и корейский языки, сейчас готовятся венгерский, сербский и белорусский переводы. Министерство образования КНР рекомендовало четырехтомник в качестве основного учебного пособия для студентов китайских гуманитарных вузов. И столь высокая оценка - не случайна.

В последние десятилетия Китай превратился в могущественную мировую державу с широчайшим политическим, экономическим и научно-техническим потенциалом, с неуклонно возрастающим международным авторитетом. В связи с этим интерес к китайской истории и культуре растет и внутри страны, и за ее пределами. Поэтому появление четырехтомной "Истории китайской цивилизации" стало своего рода откликом академических кругов страны на стремление собственного народа и мирового сообщества понять суть "китайского феномена". Инициатором создания фундаментального сочинения "История китайской цивилизации" выступил Институт изучения китайской цивилизации Пекинского университета. Для этой работы директор Института, выдающийся исследователь классической китайской филологии профессор Юань Синпэй собрал коллектив ученых гуманитарных факультетов университета. Проект получил всемерную поддержку со стороны руководства университета и был включен в список приоритетных программ в соответствии с планом по созданию университета мирового уровня. Официально работа над коллективным трудом началась в конце 1999 года и продолжалась в течение пяти лет. В редколлегию были включены выдающиеся исследователи, представлявшие главные силы в своих областях гуманитарных наук. Они обеспечили написание и редактирование текстов, постоянное обсуждение разделов работы, организацию семинаров и "круглых столов", регулярный выпуск кратких рабочих бюллетеней.

Авторы труда рассматривают цивилизацию как совокупность результатов материально-технического прогресса, достижений исторического процесса и духовной культуры, то есть в триединстве зависимости человека от природы, уровня развития общества и его духовной культуры. Китайская цивилизация в трех своих составляющих - материальной, исторической и духовной - показана на протяжении непрерывной 5000-летней истории, от глубокой древности (неолита) до конца правления империи Цин (1911).

Впервые предлагаемое на русском языке, это четырехтомное издание отличается новыми подходами к периодизации китайской истории. Описывая процесс развития китайской цивилизации, авторы старались отойти от традиционных подходов, выделяющих в качестве основополагающих вех смены одной династии другой. В сочинении выделены четыре периода, и каждый соответствует отдельному тому.

Иллюстрации к книге "История китайской цивилизации" в 4 томах.

Краткое содержание

Первый том посвящен времени до образования империи Цинь (периоды неолита, бронзы и раннего железа, эпохи Ся, Шан и Чжоу) и основан на изучении и сопоставлении письменных (в том числе недавно найденных) и археологических источников.

Том I - 672 стр. + 1 вкладка 24 полосы.

Иллюстрации к книге "История китайской цивилизации" в 4 томах.

Второй том охватывает несколько важнейших исторических периодов: создание первой империи Цинь, эпоху правления династии Хань, а также периоды Троецарствия, Цзинь, Южных и Северных династий.

Том II - 608 стр. + 1 вкладка 24 полосы.

Третий том охватывает периоды империй Суй и Тан, при которых было восстановлено культурно-политическое единство страны, династии Сун, пытавшейся отстоять имперское величие в борьбе с государствами киданей, чжурчжэней и тангутов, а также монгольской династии Юань и первый период правления утвердившейся после свержения монгольского владычества династии Мин.

Том III - 736 стр. + 1 вкладка 28 полос.

Четвертый том охватывает заключительный период истории династии Мин, когда Китай, являвшийся передовой мировой державой в области науки, техники и культуры, стал проводить политику изоляции, и весь период правления маньчжурской династии Цин, закончившийся свержением монархии и провозглашением Китайской Республики.

Том IV - 696 стр. + 1 вкладка 32 полосы.