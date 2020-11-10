За сутки в России подтверждено 20 977 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5902

2 Санкт-Петербург 1485

3 Московская область 685

4 Нижегородская область 402

5 Архангельская область 341

6 Красноярский край 328

7 Республика Карелия 320

8 Воронежская область 307

9 Ростовская область 307

10 Свердловская область 294

11 Иркутская область 252

12 Забайкальский край 247

13 Республика Коми 245

14 Хабаровский край 242

15 Мурманская область 239

16 Алтайский край 234

17 Республика Бурятия 229

18 Волгоградская область 227

19 Омская область 223

20 Томская область 215

21 Ульяновская область 214

22 Приморский край 208

23 Республика Саха (Якутия) 207

24 Ставропольский край 204

25 Саратовская область 201

26 Ханты-Мансийский АО 197

27 Пермский край 196

28 Кемеровская область 193

29 Самарская область 191

30 Ямало-Ненецкий АО 191

31 Кировская область 190

32 Оренбургская область 189

33 Челябинская область 189

34 Тверская область 185

35 Новосибирская область 179

36 Ленинградская область 171

37 Пензенская область 170

38 Республика Хакасия 168

39 Амурская область 166

40 Брянская область 161

41 Белгородская область 160

42 Ярославская область 156

43 Тюменская область 152

44 Краснодарский край 146

45 Курская область 141

46 Республика Крым 141

47 Удмуртская Республика 140

48 Ивановская область 139

49 Калужская область 136

50 Костромская область 136

51 Орловская область 134

52 Тульская область 133

53 Калининградская область 133

54 Астраханская область 132

55 Вологодская область 130

56 Псковская область 129

57 Новгородская область 122

58 Владимирская область 114

59 Рязанская область 111

60 Смоленская область 108

61 Тамбовская область 108

62 Сахалинская область 106

63 Республика Башкортостан 105

64 Республика Алтай 100

65 Липецкая область 98

66 Республика Тыва 97

67 Курганская область 93

68 Республика Калмыкия 92

69 Республика Дагестан 91

70 Карачаево-Черкесская Республика 89

71 Республика Мордовия 84

72 Кабардино-Балкарская Республика 83

73 Республика Адыгея 72

74 Чувашская Республика 71

75 г. Севастополь 71

76 Республика Северная Осетия 69

77 Республика Ингушетия 64

78 Камчатский край 59

79 Республика Татарстан 56

80 Республика Марий Эл 45

81 Магаданская область 45

82 Чеченская Республика 42

83 Еврейская АО 36

84 Ненецкий автономный округ 8

85 Чукотский АО 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 817 109 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан 0,5%

2. Республика Татарстан 0,6%

3. Ханты-Мансийский АО, Московская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7% За последние сутки подтверждено 368 летальных случаев: Воронежская область 2

Калужская область 4

Костромская область 11

Курская область 3

Московская область 16

Орловская область 1

Смоленская область 1

Тамбовская область 1

Тульская область 2

Москва 68

Республика Карелия 2

Республика Коми 7

Мурманская область 5

Санкт-Петербург 62

Республика Крым 15

Краснодарский край 6

Астраханская область 3

Волгоградская область 2

Ростовская область 19

Республика Дагестан 7

Кабардино-Балкарская Республика 3

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 4

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 1

Удмуртская Республика 7

Республика Чувашия 6

Пермский край 6

Кировская область 1

Нижегородская область 13

Самарская область 6

Саратовская область 1

Курганская область 1

Свердловская область 8

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Хакасия 1

Алтайский край 4

Красноярский край 11

Иркутская область 13

Кемеровская область 7

Новосибирская область 5

Республика Бурятия 10

Республика Саха (Якутия) 1

Забайкальский край 7

Приморский край 2

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умер 31 161 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 600 человек: Белгородская область 132

Брянская область 45

Владимирская область 112

Воронежская область 365

Ивановская область 78

Калужская область 70

Костромская область 69

Курская область 92

Липецкая область 104

Московская область 494

Орловская область 79

Рязанская область 86

Смоленская область 52

Тамбовская область 193

Тверская область 115

Тульская область 87

Ярославская область 168

Москва 3663

Республика Карелия 45

Республика Коми 116

Архангельская область 212

Ненецкий автономный округ 4

Вологодская область 219

Калининградская область 61

Ленинградская область 112

Мурманская область 179

Новгородская область 127

Псковская область 41

Санкт-Петербург 751

Республика Адыгея 75

Республика Калмыкия 66

Республика Крым 236

Краснодарский край 58

Астраханская область 67

Волгоградская область 264

Ростовская область 397

Севастополь 64

Республика Дагестан 71

Республика Ингушетия 74

Кабардино-Балкарская Республика 41

Карачаево-Черкесская Республика 78

Республика Северная Осетия - Алания 58

Чеченская Республика 5

Ставропольский край 250

Республика Башкортостан 92

Республика Марий Эл 22

Республика Мордовия 57

Республика Татарстан 43

Удмуртская Республика 114

Республика Чувашия 79

Пермский край 167

Кировская область 89

Нижегородская область 492

Оренбургская область 183

Пензенская область 140

Самарская область 176

Саратовская область 163

Ульяновская область 214

Курганская область 225

Свердловская область 301

Тюменская область 94

Ханты-Мансийский автономный округ 186

Ямало-Ненецкий автономный округ 113

Челябинская область 223

Республика Алтай 99

Республика Тыва 83

Республика Хакасия 122

Алтайский край 121

Красноярский край 309

Иркутская область 221

Кемеровская область 265

Новосибирская область 173

Омская область 110

Томская область 103

Республика Бурятия 159

Республика Саха (Якутия) 57

Забайкальский край 481

Камчатский край 39

Приморский край 109

Амурская область 61

Магаданская область 40

Хабаровский край 107

Сахалинская область 64

Еврейская автономная область 25

Чукотский автономный округ 4 За весь период выписан по выздоровлению по России - 1 350 741 человек.