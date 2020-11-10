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10.11.2020 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 20 977 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 20 977 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5902
  • 2 Санкт-Петербург 1485
  • 3 Московская область 685
  • 4 Нижегородская область 402
  • 5 Архангельская область 341
  • 6 Красноярский край 328
  • 7 Республика Карелия 320
  • 8 Воронежская область 307
  • 9 Ростовская область 307
  • 10 Свердловская область 294
  • 11 Иркутская область 252
  • 12 Забайкальский край 247
  • 13 Республика Коми 245
  • 14 Хабаровский край 242
  • 15 Мурманская область 239
  • 16 Алтайский край 234
  • 17 Республика Бурятия 229
  • 18 Волгоградская область 227
  • 19 Омская область 223
  • 20 Томская область 215
  • 21 Ульяновская область 214
  • 22 Приморский край 208
  • 23 Республика Саха (Якутия) 207
  • 24 Ставропольский край 204
  • 25 Саратовская область 201
  • 26 Ханты-Мансийский АО 197
  • 27 Пермский край 196
  • 28 Кемеровская область 193
  • 29 Самарская область 191
  • 30 Ямало-Ненецкий АО 191
  • 31 Кировская область 190
  • 32 Оренбургская область 189
  • 33 Челябинская область 189
  • 34 Тверская область 185
  • 35 Новосибирская область 179
  • 36 Ленинградская область 171
  • 37 Пензенская область 170
  • 38 Республика Хакасия 168
  • 39 Амурская область 166
  • 40 Брянская область 161
  • 41 Белгородская область 160
  • 42 Ярославская область 156
  • 43 Тюменская область 152
  • 44 Краснодарский край 146
  • 45 Курская область 141
  • 46 Республика Крым 141
  • 47 Удмуртская Республика 140
  • 48 Ивановская область 139
  • 49 Калужская область 136
  • 50 Костромская область 136
  • 51 Орловская область 134
  • 52 Тульская область 133
  • 53 Калининградская область 133
  • 54 Астраханская область 132
  • 55 Вологодская область 130
  • 56 Псковская область 129
  • 57 Новгородская область 122
  • 58 Владимирская область 114
  • 59 Рязанская область 111
  • 60 Смоленская область 108
  • 61 Тамбовская область 108
  • 62 Сахалинская область 106
  • 63 Республика Башкортостан 105
  • 64 Республика Алтай 100
  • 65 Липецкая область 98
  • 66 Республика Тыва 97
  • 67 Курганская область 93
  • 68 Республика Калмыкия 92
  • 69 Республика Дагестан 91
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 89
  • 71 Республика Мордовия 84
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 83
  • 73 Республика Адыгея 72
  • 74 Чувашская Республика 71
  • 75 г. Севастополь 71
  • 76 Республика Северная Осетия 69
  • 77 Республика Ингушетия 64
  • 78 Камчатский край 59
  • 79 Республика Татарстан 56
  • 80 Республика Марий Эл 45
  • 81 Магаданская область 45
  • 82 Чеченская Республика 42
  • 83 Еврейская АО 36
  • 84 Ненецкий автономный округ 8
  • 85 Чукотский АО 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 817 109 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Дагестан 0,5%
  • 2. Республика Татарстан 0,6%
  • 3. Ханты-Мансийский АО, Московская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%
За последние сутки подтверждено 368 летальных случаев:
  • Воронежская область 2
  • Калужская область 4
  • Костромская область 11
  • Курская область 3
  • Московская область 16
  • Орловская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тамбовская область 1
  • Тульская область 2
  • Москва 68
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 7
  • Мурманская область 5
  • Санкт-Петербург 62
  • Республика Крым 15
  • Краснодарский край 6
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 19
  • Республика Дагестан 7
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 4
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 1
  • Удмуртская Республика 7
  • Республика Чувашия 6
  • Пермский край 6
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 13
  • Самарская область 6
  • Саратовская область 1
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 8
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Хакасия 1
  • Алтайский край 4
  • Красноярский край 11
  • Иркутская область 13
  • Кемеровская область 7
  • Новосибирская область 5
  • Республика Бурятия 10
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Забайкальский край 7
  • Приморский край 2
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умер 31 161 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 600 человек:
  • Белгородская область 132
  • Брянская область 45
  • Владимирская область 112
  • Воронежская область 365
  • Ивановская область 78
  • Калужская область 70
  • Костромская область 69
  • Курская область 92
  • Липецкая область 104
  • Московская область 494
  • Орловская область 79
  • Рязанская область 86
  • Смоленская область 52
  • Тамбовская область 193
  • Тверская область 115
  • Тульская область 87
  • Ярославская область 168
  • Москва 3663
  • Республика Карелия 45
  • Республика Коми 116
  • Архангельская область 212
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Вологодская область 219
  • Калининградская область 61
  • Ленинградская область 112
  • Мурманская область 179
  • Новгородская область 127
  • Псковская область 41
  • Санкт-Петербург 751
  • Республика Адыгея 75
  • Республика Калмыкия 66
  • Республика Крым 236
  • Краснодарский край 58
  • Астраханская область 67
  • Волгоградская область 264
  • Ростовская область 397
  • Севастополь 64
  • Республика Дагестан 71
  • Республика Ингушетия 74
  • Кабардино-Балкарская Республика 41
  • Карачаево-Черкесская Республика 78
  • Республика Северная Осетия - Алания 58
  • Чеченская Республика 5
  • Ставропольский край 250
  • Республика Башкортостан 92
  • Республика Марий Эл 22
  • Республика Мордовия 57
  • Республика Татарстан 43
  • Удмуртская Республика 114
  • Республика Чувашия 79
  • Пермский край 167
  • Кировская область 89
  • Нижегородская область 492
  • Оренбургская область 183
  • Пензенская область 140
  • Самарская область 176
  • Саратовская область 163
  • Ульяновская область 214
  • Курганская область 225
  • Свердловская область 301
  • Тюменская область 94
  • Ханты-Мансийский автономный округ 186
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 113
  • Челябинская область 223
  • Республика Алтай 99
  • Республика Тыва 83
  • Республика Хакасия 122
  • Алтайский край 121
  • Красноярский край 309
  • Иркутская область 221
  • Кемеровская область 265
  • Новосибирская область 173
  • Омская область 110
  • Томская область 103
  • Республика Бурятия 159
  • Республика Саха (Якутия) 57
  • Забайкальский край 481
  • Камчатский край 39
  • Приморский край 109
  • Амурская область 61
  • Магаданская область 40
  • Хабаровский край 107
  • Сахалинская область 64
  • Еврейская автономная область 25
  • Чукотский автономный округ 4

За весь период выписан по выздоровлению по России - 1 350 741 человек.

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