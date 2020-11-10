За сутки в России подтверждено 20 977 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5902
- 2 Санкт-Петербург 1485
- 3 Московская область 685
- 4 Нижегородская область 402
- 5 Архангельская область 341
- 6 Красноярский край 328
- 7 Республика Карелия 320
- 8 Воронежская область 307
- 9 Ростовская область 307
- 10 Свердловская область 294
- 11 Иркутская область 252
- 12 Забайкальский край 247
- 13 Республика Коми 245
- 14 Хабаровский край 242
- 15 Мурманская область 239
- 16 Алтайский край 234
- 17 Республика Бурятия 229
- 18 Волгоградская область 227
- 19 Омская область 223
- 20 Томская область 215
- 21 Ульяновская область 214
- 22 Приморский край 208
- 23 Республика Саха (Якутия) 207
- 24 Ставропольский край 204
- 25 Саратовская область 201
- 26 Ханты-Мансийский АО 197
- 27 Пермский край 196
- 28 Кемеровская область 193
- 29 Самарская область 191
- 30 Ямало-Ненецкий АО 191
- 31 Кировская область 190
- 32 Оренбургская область 189
- 33 Челябинская область 189
- 34 Тверская область 185
- 35 Новосибирская область 179
- 36 Ленинградская область 171
- 37 Пензенская область 170
- 38 Республика Хакасия 168
- 39 Амурская область 166
- 40 Брянская область 161
- 41 Белгородская область 160
- 42 Ярославская область 156
- 43 Тюменская область 152
- 44 Краснодарский край 146
- 45 Курская область 141
- 46 Республика Крым 141
- 47 Удмуртская Республика 140
- 48 Ивановская область 139
- 49 Калужская область 136
- 50 Костромская область 136
- 51 Орловская область 134
- 52 Тульская область 133
- 53 Калининградская область 133
- 54 Астраханская область 132
- 55 Вологодская область 130
- 56 Псковская область 129
- 57 Новгородская область 122
- 58 Владимирская область 114
- 59 Рязанская область 111
- 60 Смоленская область 108
- 61 Тамбовская область 108
- 62 Сахалинская область 106
- 63 Республика Башкортостан 105
- 64 Республика Алтай 100
- 65 Липецкая область 98
- 66 Республика Тыва 97
- 67 Курганская область 93
- 68 Республика Калмыкия 92
- 69 Республика Дагестан 91
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 89
- 71 Республика Мордовия 84
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 83
- 73 Республика Адыгея 72
- 74 Чувашская Республика 71
- 75 г. Севастополь 71
- 76 Республика Северная Осетия 69
- 77 Республика Ингушетия 64
- 78 Камчатский край 59
- 79 Республика Татарстан 56
- 80 Республика Марий Эл 45
- 81 Магаданская область 45
- 82 Чеченская Республика 42
- 83 Еврейская АО 36
- 84 Ненецкий автономный округ 8
- 85 Чукотский АО 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 817 109 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Дагестан 0,5%
- 2. Республика Татарстан 0,6%
- 3. Ханты-Мансийский АО, Московская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика 0,7%
За последние сутки подтверждено 368 летальных случаев:
- Воронежская область 2
- Калужская область 4
- Костромская область 11
- Курская область 3
- Московская область 16
- Орловская область 1
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 1
- Тульская область 2
- Москва 68
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 7
- Мурманская область 5
- Санкт-Петербург 62
- Республика Крым 15
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 19
- Республика Дагестан 7
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 4
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 1
- Удмуртская Республика 7
- Республика Чувашия 6
- Пермский край 6
- Кировская область 1
- Нижегородская область 13
- Самарская область 6
- Саратовская область 1
- Курганская область 1
- Свердловская область 8
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 4
- Красноярский край 11
- Иркутская область 13
- Кемеровская область 7
- Новосибирская область 5
- Республика Бурятия 10
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 7
- Приморский край 2
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умер 31 161 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 600 человек:
- Белгородская область 132
- Брянская область 45
- Владимирская область 112
- Воронежская область 365
- Ивановская область 78
- Калужская область 70
- Костромская область 69
- Курская область 92
- Липецкая область 104
- Московская область 494
- Орловская область 79
- Рязанская область 86
- Смоленская область 52
- Тамбовская область 193
- Тверская область 115
- Тульская область 87
- Ярославская область 168
- Москва 3663
- Республика Карелия 45
- Республика Коми 116
- Архангельская область 212
- Ненецкий автономный округ 4
- Вологодская область 219
- Калининградская область 61
- Ленинградская область 112
- Мурманская область 179
- Новгородская область 127
- Псковская область 41
- Санкт-Петербург 751
- Республика Адыгея 75
- Республика Калмыкия 66
- Республика Крым 236
- Краснодарский край 58
- Астраханская область 67
- Волгоградская область 264
- Ростовская область 397
- Севастополь 64
- Республика Дагестан 71
- Республика Ингушетия 74
- Кабардино-Балкарская Республика 41
- Карачаево-Черкесская Республика 78
- Республика Северная Осетия - Алания 58
- Чеченская Республика 5
- Ставропольский край 250
- Республика Башкортостан 92
- Республика Марий Эл 22
- Республика Мордовия 57
- Республика Татарстан 43
- Удмуртская Республика 114
- Республика Чувашия 79
- Пермский край 167
- Кировская область 89
- Нижегородская область 492
- Оренбургская область 183
- Пензенская область 140
- Самарская область 176
- Саратовская область 163
- Ульяновская область 214
- Курганская область 225
- Свердловская область 301
- Тюменская область 94
- Ханты-Мансийский автономный округ 186
- Ямало-Ненецкий автономный округ 113
- Челябинская область 223
- Республика Алтай 99
- Республика Тыва 83
- Республика Хакасия 122
- Алтайский край 121
- Красноярский край 309
- Иркутская область 221
- Кемеровская область 265
- Новосибирская область 173
- Омская область 110
- Томская область 103
- Республика Бурятия 159
- Республика Саха (Якутия) 57
- Забайкальский край 481
- Камчатский край 39
- Приморский край 109
- Амурская область 61
- Магаданская область 40
- Хабаровский край 107
- Сахалинская область 64
- Еврейская автономная область 25
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписан по выздоровлению по России - 1 350 741 человек.