Зачем школьникам и взрослым нужен экологический диктант

Как оценить качество воздуха в городе по листьям на деревьях? Что такое класс опасности отходов? И какие "эколайфхаки" должна знать каждая модница? Уже более трех тысяч российских школ присоединились к проекту ОНФ "Экозабота": для ребят проходят интерактивные мастер-классы, виртуальные лаборатории, квесты и экологические путешествия.

Школьники могут узнать о том, как можно изменить свои привычки и снизить свой "экологический след". Фото: Gettyimages

Но главное - в школах появились контейнеры для сбора отработавших батареек. С начала учебного года дети собрали уже более пяти тонн таких отходов, которые теперь не отравляют природу "недружелюбными" элементами, а перерабатываются на заводах.

- В год в России используется более миллиарда батареек. Каждая без утилизации загрязняет 20 квадратных метров земли, а это среда обитания одного ежика. Под угрозой миллиард ежиков, - рассказал руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Про ежиков - это, конечно, во многом шутка. Но проблема, без шуток, очень серьезная. Сейчас в России перерабатываются только 5% использованных батареек. Остальные - и "пальчиковые", и "мизинчиковые" - отправляются на свалку. Но мало кто знает, что из них можно извлечь и повторно использовать такие ценные химические элементы, как цинк, марганец, графит.

- Проблемы экологии действительно волнуют подростков, и это здорово. Школьники могут узнать из интернета, какие экологические катастрофы случаются во всем мире. Глобальное изменение климата идет буквально на их глазах. У них есть свободный доступ к информации, и они видят и то, что происходит в их стране, в их городе, и все чаще задумываются: что же ждет нас через 15-20 лет? - рассказала "РГ" руководитель группы "Образование" проекта "Экозабота" ОНФ, директор московской школы N158 Зоя Чернышева. - Дети не только собирают батарейки. Они могут узнать о пользе или вреде разных продуктов, об уровнях загрязнения почвы, воды, воздуха. И главное - о том, как мы можем изменить привычки и снизить свой "экологический след".

Вот лишь несколько простых лайфхаков для подростков: использовать не пластиковые пакеты, а модные холщовые сумки-шоперы. Пластиковую трубочку для напитков может с успехом заменить большая длинная макаронина. А одноразовые стаканчики - дизайнерская термокружка. И отдельный совет для модниц - всю ненужную одежду можно сдавать на переработку или в специальные магазины, которые дадут вещам "вторую жизнь". Про все это и не только детям рассказывают на интерактивных мастер-классах, онлайн- и оффлайн-уроках. А ребята выполняют практическую "домашку" - меняют свои экопривычки, выкладывают самые креативные фото о них в соцсетях с хештегами #экозабота_привычка.

- А еще мы рассказываем детям о будущих профессиях, связанных с экологией и ресурсосбережением, что они смогут стать инженерами-экологами, химиками-технологами, микробиологами... Профессий очень много! И экологическое образование и воспитание - это фундамент естественно-научного и технологического образования школьников, - говорит Зоя Чернышева. - К примеру, уже 28 ноября в рамках XII Экологического форума учащихся ребята будут дистанционно защищать свои практические научные разработки и проекты, над которыми они работали вместе с педагогами и наставниками.

Практика показывает: экопроекты школьников - суперинтересные и очень разные. Малыши в 1-4-х классах часто креативят о том, как человек может заботиться о животных и птицах. (Один четвероклассник даже придумал, как сделать домашний "червячатник" по типу муравейника и скармливать червякам пищевые отходы.)

Каждая батарейка без утилизации загрязняет 20 квадратных метров земли, а это среда обитания одного ежика

А вот старшеклассники могут дать и взрослым мастер-класс по техническому творчеству. К примеру, как собрать светодиодную фитолампу в домашних условиях или продумать систему водосбережения для новостроек мегаполиса. А еще - собрать перспективную энергоустановку для "умного дома", в основе которой будут продукты жизнедеятельности водорослей.

- В рамках проекта не только школьники, но и их педагоги участвуют в интересных и полезных активностях: онлайн-вебинарах от наших социальных партнеров РХТУ имени Менделеева и МГПУ, учатся создавать уроки и занятия для Московской электронной школы (ресурсами которого могут воспользоваться педагоги в любом регионе РФ), а совсем скоро для них стартует конкурс педагогических разработок, - говорит Зоя Чернышева.

Это полезно

Чек-лист домашних цветов

Федеральный детский эколого-биологический центр минпросвещения подготовил для школьников чек-лист домашних цветов, которые помогают очищать воздух в квартире. Избавить свою комнату от формальдегида, ксилолов и толуола поможет миниатюрный финик (Финик Робелена). Это красивая, но очень сложная в уходе пальма. Еще варианты - банан (Musa Oriana): бананы вряд ли вырастут, однако зимой могут распуститься красивые розовые цветки. От бензола, трихлорэтилена, формальдегида, ксилолов и толуола также поможет Хамедорея Зейфрица - что-то среднее между папоротником и пальмой, суперпростое в уходе растение, "идеально для новичков".

Проверь себя

Знаете ли вы, что...

1 человек за 1 год жизни производит 500 кг отходов. Это равно весу одной коровы.

1 человек за 70 лет жизни производит 35 тонн отходов. Это равно весу одного серого кита.

Каждый год в Мировой океан попадает почти 9 миллионов тонн пластика. Появляются огромные "мусорные острова". И если собрать их вместе, получится целый "мусорный континент" размером с Африку.

Сколько млекопитающих, рыб, птиц, пресмыкающихся и земноводных планета потеряла менее чем за 50 лет? Всего лишь за полвека средняя численность популяции позвоночных в мире сократилась на 68%.

По расчетам ученых, если 40% сотрудников будут работать из дома два дня в неделю, это приведет к сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 5,4 млн тонн.

Напиши экологический диктант

15-16 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант, который будет приурочен к Всемирному дню вторичной переработки отходов.

Ожидается, что его напишут более 2 миллионов школьников, студентов и сотрудников крупнейших корпораций. В нем примут участие более 4 тыс. школ и организаций допобразования, более 50 вузов.