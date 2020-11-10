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10.11.2020 12:38
Рубрика: В мире

Захарова: Москва ждет результатов расследования инцидента с российским Ми-24

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона намерена дождаться результатов расследования инцидента со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24, лишь после этого будут возможны какие-либо дальнейшие шаги. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы обратили внимание на то, что необходимо оперативное расследование. Когда расследование будет завершено, можно будет говорить о том, каким образом это имело место и что послужило причиной", - отметила дипломат.

Ранее в МИД РФ "позитивно" оценили признание Баку своей вины. "Азербайджанской стороной даны заверения в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента, виновные будут наказаны", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Напомним, в понедельник около 17.30 по московскому времени Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении, "подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК". "Два члена экипажа вертолета погибли, еще один был эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны РФ.

В Баку заявили, что Азербайджан случайно сбил российский вертолет. Как заявили в МИД республики, "азербайджанская сторона приносит извинения в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны". Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования семьям погибших членов экипажа и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. При этом азербайджанская сторона заявила о "готовности к выплате соответствующей компенсации".

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