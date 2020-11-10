Новости

Массовых мероприятий на новогодние праздники в Подмосковье не будет 19:11
Защитник "Вулверхэмптона" допустил выступление за Россию или Украину 18:52
Хью Лори и Эмилия Кларк озвучат мультфильм по произведению Пратчетта 18:51
На борьбу с коронавирусом власти Подмосковья выделили 60 млрд рублей 18:44
В Подмосковье госпитализируют до 1000 больных коронавирусом в день 18:41
Вышел расширенный трейлер нового мультфильма автора "Песни моря" 18:35
Трамп заявил о прогрессе в борьбе за пересмотр итогов выборов в США 18:33
На Северном Кавказе в этом году ликвидировали 35 и задержали 53 бандита 18:30
Бирюков: Более 600 тыс. тонн вторсырья собрали в Москве в этом году 18:18
Ученые создали дешевый прибор для диагностики болезней печени 17:52
Премьер Беларуси отметил рост денежных доходов населения 17:49
Умер актер из "Зоны" и "Адвоката" Александр Лукаш 17:23
Студенты строительных вузов смогут попасть в управленческую команду Минстроя 17:10
Ростех создал первый самолет МС-21-310 с российскими двигателями 16:48
"Спартак" сыграет с "Динамо" в 1/8 финала Кубка России по футболу 16:08
На западе Москвы на шоссе упала плита 15:57
Алкоголь и снотворное: результаты вскрытия тела дочери актера Конкина 15:55
Создатели "Мстителей" снимут ремейк вьетнамского боевика с Прэттом 15:41
Саммит ШОС одобрил Московскую декларацию 15:31
Захарова: Глава МИД Азербайджана вновь принес извинения за сбитый вертолет 15:23
Беглов предупредил о новых ограничениях из-за роста числа заболевших 15:15
Джерард Батлер вернется в четвертой части "Падения" 15:08
Организациям Москвы рекомендовано ввести QR-коды 14:59
В Сингапур будут пускать только при наличии отрицательного теста на COVID-19 14:57
В Московском зоопарке родился второй за год детеныш львинохвостой макаки 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 18:52
Рубрика: Спорт

Защитник "Вулверхэмптона" допустил выступление за Россию или Украину

Текст: Максим Домчев
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Защитник английского футбольного клуба "Вулверхэмптона" Макс Килман допустил, что в будущем будет выступать за сборную России или Украины.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Экс-футболист "Анжи" Это'о попал в больницу после ДТП

Футболист рассказал о своих корнях и заявил, что открыт для этих вариантов.

"Раньше я иногда бывал в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут мои родственники по маминой линии. Папина сторона целиком эмигрировала в Нью-Йорк, так что мой русский язык недостаточно хорош. Хотя я всё равно умею на нём говорить", - цитирует Килмана ВВС.

Футболист родился в Лондоне, его папа уроженец Москвы, мама - Киева. Ранее 23-летний игрок выступал за молодежную сборную Англии по футзалу.

В "Вулверхэмптон" он перешёл в 2018 году. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в премьер-лиге.

Спорт Футбол Игроки и тренеры

Главное сегодня

Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
О чем договорились президенты России, Армении и Азербайджана. Главное
Депутаты одобрили во II чтении рост ставки НДФЛ на доходы более 5 млн
ЦБ рекомендовал установить лимиты на снятие наличных в кассах магазинов
За сутки в России подтверждено 20 977 случаев COVID-19 в 85 регионах
Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство