Защитник "Вулверхэмптона" допустил выступление за Россию или Украину

Защитник английского футбольного клуба "Вулверхэмптона" Макс Килман допустил, что в будущем будет выступать за сборную России или Украины.

Футболист рассказал о своих корнях и заявил, что открыт для этих вариантов.

"Раньше я иногда бывал в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут мои родственники по маминой линии. Папина сторона целиком эмигрировала в Нью-Йорк, так что мой русский язык недостаточно хорош. Хотя я всё равно умею на нём говорить", - цитирует Килмана ВВС.

Футболист родился в Лондоне, его папа уроженец Москвы, мама - Киева. Ранее 23-летний игрок выступал за молодежную сборную Англии по футзалу.

В "Вулверхэмптон" он перешёл в 2018 году. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в премьер-лиге.