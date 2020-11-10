Именно 10 ноября завершается финальное голосование на звание "Народный участковый", на которое претендуют полицейские из всех регионов страны. В День сотрудника органов внутренних дел начнут подводить итоги этого всероссийского конкурса, который уже стал очень популярным. За своих Анискиных на сайте "Комсомольской правды" уже проголосовали свыше 300 тысяч граждан.

Победитель получит главный приз - внедорожник УАЗ "Патриот" Ульяновского автомобильного завода, который вручат в Москве в МВД России.

Участковые уполномоченные полиции - это те сотрудники, которые чаще всего общаются с жителями. Именно они первыми узнают о проблемах людей, к ним первым приходят за помощью, они обязаны все обо всем знать на своих участках. И за все отвечать.

Им приходится разбирать семейные ссоры, отлавливать наркоманов, выявлять незаконных мигрантов и участвовать в расследованиях краж и даже убийств.

В МВД - 44 тысячи участковых. В год они раскрывают около 350 тысяч преступлений, рассматривают почти 13 миллионов обращений граждан.

Пока один из основных лидеров конкурса - старший участковый уполномоченный отдела полиции "Куйбышевский" УМВД России по Новокузнецку старший лейтенант полиции Александр Тупиков. Он набрал 22 тысячи голосов граждан. Доверие и благодарность людей - лучшее поздравление для полицейского. С праздником!