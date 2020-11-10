Победитель получит главный приз - внедорожник УАЗ "Патриот" Ульяновского автомобильного завода, который вручат в Москве в МВД России.
Участковые уполномоченные полиции - это те сотрудники, которые чаще всего общаются с жителями. Именно они первыми узнают о проблемах людей, к ним первым приходят за помощью, они обязаны все обо всем знать на своих участках. И за все отвечать.
Им приходится разбирать семейные ссоры, отлавливать наркоманов, выявлять незаконных мигрантов и участвовать в расследованиях краж и даже убийств.
В МВД - 44 тысячи участковых. В год они раскрывают около 350 тысяч преступлений, рассматривают почти 13 миллионов обращений граждан.
Пока один из основных лидеров конкурса - старший участковый уполномоченный отдела полиции "Куйбышевский" УМВД России по Новокузнецку старший лейтенант полиции Александр Тупиков. Он набрал 22 тысячи голосов граждан. Доверие и благодарность людей - лучшее поздравление для полицейского. С праздником!