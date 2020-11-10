Жители Литвы перед карантином оставили в барах вдвое больше денег

За день до начала карантина жители Литвы оставили в барах и ресторанах почти в два раза больше денег, чем неделей ранее. Такие данные приводит прибалтийский портал "Делфи", ссылаясь на информацию банка Revolut.

Тем временем, Литва с прошлой субботы живет в условиях всеобщего карантина. В выходные количество новых случаев приблизилось к 2 тысячам в сутки, на самоизоляции находятся около 40 тысяч человек.

Глава Минздрава республики Аурелиюс Верига буквально отчитал жителей Литвы, которые устроили гуляния перед карантином. "Я хотел бы попросить всех вести себя сознательно и соблюдать требования карантина. Я думаю, многих беспокоило то, что происходило в клубах и барах накануне карантина. Мы видели очень безответственное поведение, людей приглашали отпраздновать карантин. Я не сомневаюсь, что через неделю мы увидим результат", - сказал чиновник. Он отметил, что сейчас в стране стремительно растет число заболевших среди пожилых людей.

В Литве также усилили контроль за теми, кто находится на самоизоляции. Накануне был оштрафован 21 нарушитель режима. Разработана система штрафов для работников, которые вышли на работу, нарушив предписанную им самоизоляцию. Штраф составляет 1500 евро. Если такой нарушитель станет источником заражения других работников - то ему будет грозить уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 25 755 человек, коронавирус унес жизни 210 человек, по другим причинам скончалось 70 человек.