Новости

В троллейбусном депо Ростова произошел пожар 11:44
В "Газпроме" подтвердили намерение повысить цены на газ для Польши 11:38
Китайские истребители установили рекорд 11:37
Эксперты рассказали, с чем связано резкое увеличение числа вакансий в РФ 11:35
Жители Литвы перед карантином оставили в барах вдвое больше денег 11:30
В Москве зарегистрировано 5902 новых случая COVID-19 11:26
В России впервые вышло руководство по работе с волонтерами в хосписе 11:17
Власти Ливана вводят повторный локдаун в стране с 14 по 30 ноября 10:57
В ГД предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов 10:50
У хоррора "Тихое место" появится спин-офф 10:47
Главный микробиолог Минздрава рассказал об опасности антибиотиков 10:44
Население Эстонии за время независимости уменьшилось на 15% 10:30
Открыт прием заявок на возврат денег за билеты на Олимпиаду в Токио 10:12
Три провинции Таиланда пострадали от наводнения 10:10
Экстремальный полет румынского МиГ-21 сняли на видео 10:03
Украина хочет ввести санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму 10:01
Еще 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:44
Эксперт: Контактные линзы не снижают риск заражения коронавирусом 09:32
Мошенники предлагают россиянам заработать на нефти и газе 09:05
Доктор объяснил, почему важно увлажнять воздух во время эпидемии 08:58
МИД РФ оценил признание Азербайджаном вины в уничтожении российского Ми-24 08:56
Бразильский Джон Леннон совершил дерзкий побег из полицейского участка 08:43
Песков рассказал о работе над договоренностью по Карабаху 08:32
Врач объяснила, какой признак на лице требует срочной помощи 08:26
Москву отметили международной премией за достижения в городском развитии 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 11:30
Рубрика: В мире

Жители Литвы перед карантином оставили в барах вдвое больше денег

Текст: Надежда Ермолаева

За день до начала карантина жители Литвы оставили в барах и ресторанах почти в два раза больше денег, чем неделей ранее. Такие данные приводит прибалтийский портал "Делфи", ссылаясь на информацию банка Revolut.

Фото: REUTERS/Susana Vera
Регион Испании вводит жесткий карантин из-за "критической ситуации" с COVID

Тем временем, Литва с прошлой субботы живет в условиях всеобщего карантина. В выходные количество новых случаев приблизилось к 2 тысячам в сутки, на самоизоляции находятся около 40 тысяч человек.

Глава Минздрава республики Аурелиюс Верига буквально отчитал жителей Литвы, которые устроили гуляния перед карантином. "Я хотел бы попросить всех вести себя сознательно и соблюдать требования карантина. Я думаю, многих беспокоило то, что происходило в клубах и барах накануне карантина. Мы видели очень безответственное поведение, людей приглашали отпраздновать карантин. Я не сомневаюсь, что через неделю мы увидим результат", - сказал чиновник. Он отметил, что сейчас в стране стремительно растет число заболевших среди пожилых людей.

В Литве также усилили контроль за теми, кто находится на самоизоляции. Накануне был оштрафован 21 нарушитель режима. Разработана система штрафов для работников, которые вышли на работу, нарушив предписанную им самоизоляцию. Штраф составляет 1500 евро. Если такой нарушитель станет источником заражения других работников - то ему будет грозить уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 25 755 человек, коронавирус унес жизни 210 человек, по другим причинам скончалось 70 человек.

В мире Европа Литва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 000 миротворцев
Названы имена участников геноцида на Дону в 1942-1943 годах
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении
Врач оценил вероятность новой волны коронавируса
Главный микробиолог Минздрава рассказал об опасности антибиотиков
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID