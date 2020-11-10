25 сентября в прокат вышел китайский фильм "Команда волейболисток", который должен был выйти еще в конце января в канун китайского Нового года. Режиссером картины выступил известный гонконгский мастер Чэнь Кэсинь, а главную роль легендарной китайской волейболистки Лан Пин исполнила китайская кинозвезда Гун Ли. За 20 дней показа фильм собрал более 7 миллионов юаней.

В фильме рассказывается о нескольких поколениях китайских волейболисток, о том, как женская волейбольная сборная Китая, начиная с 1981 года, завоевала пять побед на Кубке мира, две золотых медали чемпионата мира по волейболу, а также три высших Олимпийских награды. В фильме снялись и сами известные спортсменки - Чжу Тин, Хуэй Жуоци, Дин Ся, Чжан Чан Нин и другие, которые сыграли самих себя.

В фокусе фильма - судьба легендарной китайской волейболистки, волейбольного тренера Лан Пин. Ее роль исполнили две актрисы: молодую Лан Пин, когда она была еще спортсменкой, сыграла ее дочь Бай Лан, а роль Лан Пин по окончании ее спортивной карьеры - знаменитая киноактриса Гун Ли.

Сегодня Лан Пин - национальная героиня и кумир китайцев. Но путь к спортивной славе был тернистым. Лан Пин начала заниматься спортом во многом благодаря своему отцу, который был страстным спортивным болельщиком. Она вспоминает, как в детстве отец часто брал ее с собой на матчи по волейболу. Именно этот вид спорта произвел на девочку огромное впечатление. По признанию Лан Пин, вначале она не увлекалась волейболом, а просто играла. Однако в 1973 году ее приняли в волейбольную секцию, а через три года она уже как профессиональная волейболистка вошла в сборную Пекина. В 1978-м она стала кандидатом в сборную Китая. Взлет спортивной карьеры был молниеносным: всего пять лет понадобилось Лан Пин, чтобы преодолеть дистанцию от любителя до профессионала.

В последующие 8 лет женская сборная Китая одерживала победы почти на всех международных соревнованиях: на чемпионате Азии, чемпионате мира, Кубке мира, Олимпийских играх в Лос-Анджелесе… И в этих ярких победах большая заслуга принадлежала главной нападающей сборной Лан Пин. За блестящую игру болельщики прозвали ее "железный молоток" (слово "лантоу" созвучно с ее фамилией).

Сегодня Лан Пин - национальная героиня и кумир сотен миллионов китайцев. Фото: Медиакорпорация Китая

В 1986 году 26-летняя Лан Пин объявила о завершении спортивной карьеры. В отличие от других членов сборной она практически сразу уехала в США: решила поучиться, увидеть мир, пожить другой жизнью. Но и во время учебы в США Лан Пин не забывала о спорте. В 1989 году ее пригласили играть в женской сборной итальянского клуба "Модина", также она выступала и за университетскую сборную штата Нью-Мексико.

В 2019 году, в канун 70-летия образования КНР, женская волейбольная сборная, победив во всех матчах, в пятый раз завоевала Кубок мира. Фото: Медиакорпорация Китая

Пока Лан Пин была за границей, в истории женской сборной Китая по волейболу началась полоса невезения: поражение за поражением. В 1995 году Лан Пин пригласили в национальную сборную, но уже в качестве тренера. В 1998-м тренер Лан Пин помогла женской сборной Китая завоевать серебряную медаль на чемпионате мира. После этой победы Лан Пин вновь покидает Китай - сначала она тренирует итальянок, а потом - с 2005-го по 2008 год - женскую сборную США. Под ее руководством на Олимпийских играх 2008 года в Пекине американки блистательно обыграли китаянок. Зрительская аудитория той встречи была рекордной даже для Китая: матч смотрели 250 миллионов телезрителей. На матче среди болельщиков был замечен даже тогдашний глава КНР Ху Цзиньтао с супругой.

Вскоре после завершения пекинской Олимпиады 2008 года Лан Пин покинула США. И уже на следующий год стала главным тренером женской сборной провинции Гуандун. Благодаря ее усилиям сборная провинции Гуандун достигла блестящих успехов на соревнованиях внутри Китая. А когда положение общенациональной женской волейбольной команды вновь оказалось безвыходным, в 2013 году ее пригласили в сборную снова. Лан Пин было нелегко принять это решение, ей было уже 53 года, многолетняя спортивная жизнь оставила много травм. Смерть другой волейболистки старшего поколения Чэнь Чжаоди, которая долгие годы играла в женской сборной Китая вместе с Лан Пин, помогла ей принять решение. Умирая от рака, Чэнь Чжаоди воодушевила Лан Пин отдать все силы развитию волейбола в Китае.

И Лан Пин в очередной раз доказала свой профессионализм: уже в 2014 году под ее руководством сборная Китая завоевала второе место на чемпионате мира. В сентябре 2015-го она привела свою команду к победе на Кубке мира в Японии. В 2016 году женская волейбольная сборная Китая второй раз с 2004 года завоевала олимпийское "золото". В 2019 году в канун 70-летия образования КНР женская волейбольная сборная 11 победами во всех матчах в пятый раз завоевала Кубок мира, и это был прекрасный подарок ко дню рождения Нового Китая.

Из-за коронавирусной пандемии Олимпиада-2020 была перенесена на 2021 год, и это стало серьезным испытанием для спортсменов, мечтающих показать себя на Олимпиаде. В фильме "Команда волейболисток" Лан Пин говорит молодым спортсменкам: "Дух волейбольной сборной Китая заключается не только в победах, наш дух - в том, что даже когда мы не можем выиграть, мы отдаем все силы и боремся до конца".