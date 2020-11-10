Александра Трусова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию в Казани, сделав в произвольной программе больше четверных, чем порой исполняют победители мужских соревнований даже на чемпионатах мира и Европы, - три (и еще с одного упала).

На фоне космических элементов Александры Трусовой более удачная хореография или чистое скольжение соперниц выглядят не столь выигрышно. Фото: РИА Новости

С таким техническим арсеналом Трусовой не будет равных. Такое мнение в разговоре с корреспондентом "РГ" выразил призер Олимпийских игр в танцах на льду, успешный тренер Александр Жулин.

Александр, как вам Алена Косторная на ее первом старте?

Александр Жулин: Косторная еще не в кондиции. Говорю о форме, как на победном чемпионате Европы-2019, когда она звенела. Хотя для начала сезона, может, неплохо. Но надо понимать, что Трусова - явление в фигурном катании. С ней сейчас будет тяжело бороться любой одиночнице. Это как в спортивной гимнастике: девочки с самыми потрясающими линиями технически не смогут догнать ту, что выходит и делает два тройных сальто. То же самое в женском катании. Я даже уже шучу, что роль хореографии, костюмов, связующих шагов теряется при наличии такой сложности, как у Трусовой. "Русская ракета" всех разрывает. Против лома нет приема. Плохое сравнение, но это действительно выглядит так.

Но ведь чисто исполнить все прыжки у Трусовой не получается. Не стоит ли отказаться от количества в пользу качества?

Александр Жулин: Саша - феномен. Поэтому она идет на четыре четверных и включает в программу каскад "тройной лутц - тройной риттбергер", с которого регулярно падает. Да, может, я бы и посоветовал поменять каскад. А то, что она падает с четверных, - не страшно. Даже с падением она набрала очки. Риск оправдан. А вот Косторная не рисковала. Чемпионка Европы спокойно проехала свою программу и проиграла 25 баллов Трусовой в технике. Если же Алена восстановит тройной аксель и еще добавит четверной сальхов или тулуп, то это будет совсем другая Косторная.

Всем девочкам очень тяжело. Они видят, что происходит в женском одиночном катании. Ученицы Тутберидзе - перешли они к другим тренерам или нет - это явление. Трусова, Щербакова, Валиева. Назвал бы эту тройку. При условии, что и Аня, и Камила тоже будет делать четверные - это те спортсменки, за которыми федерация будет внимательно следить.

Вы уже проводили аналогию со спортивной гимнастикой, но ведь катание не атлетическое, а фигурное. Можно ли соблюсти баланс?

Александр Жулин: Тут многое зависит от Международного союза конькобежцев (ИСУ), от того, что они хотят видеть. Если вы спросите, лучше ли конек у Косторной, я отвечу - лучше. Лучше ли хореография - лучше. Но вторая оценка за компоненты или, что называется, за артистизм, у Трусовой все равно высокая. Да, может, у нее хуже скольжение, но по существующим правилам не настолько. А техника у нее просто в космосе. Сейчас превалирование технической оценки где-то процентов 70-75. И все движется в именно этом направлении. Какой выход? Выхода нет. Разве что добавлять третью программу, чисто артистическую, где будет оцениваться передача образа и где смогут выстрелить и Косторная, и Валиева. Был же обязательный танец в танцах на льду. У одиночников была школа. Хотя школу я бы ни в коем случае не стал возвращать. Мне ближе идея с артистической программой. Но думаю, ИСУ это будет неинтересно с финансовой точки зрения. Это дополнительный день турнира, расходы на проживание в гостинице. Хотя если грамотно все выстроить, сделать что-то наподобие показательных выступлений, люди бы ломились на эти соревнования. И таким образом можно было бы подравнять "прыгунов" и "артистов".

Но пока Трусова прыгает три-четыре четверных, и ничего тут не сделаешь. Убрать сложность нереально. Да, она может упасть со всех "квадов". Этот вариант не исключен. Тогда она проиграет. И это спорт.