"Золотая маска": лучший режиссер - Крымов, спектакль - "Иранская конференция"

Театральный фестиваль "Золотая маска" назвал победителей. Церемония, которая должна была состояться еще в апреле, прошла спустя несколько месяцев согласно духу времени в онлайн-формате. Зато присоединиться к торжеству смогли абсолютно все заинтересованные зрители. Вскрывали заветные конверты актеры Дарья Мороз и Сергей Епишев.

- "Золотая маска" отражает веяния жизни, поэтому фестиваль прошел через все испытания, которые всем нам в этом году выпали. Из конкурсной программы нам удалось показать только треть спектаклей, потом все было приостановлено и перенеслось. Но так или иначе мы справились, - отметила на открытии тожества генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина.

Она отметила, что на нынешней церемонии важно не только услышать решение жюри, но и объединить всех героев этого непростого года вместе.

Лучшим драматическим спектаклем стала "Иранская конференция" Театра Наций.

- С нашим спектаклем все просто: команда замечательных артистов в прекрасном театре в самом центре Москвы говорит о вещах, которые нас всех волнуют. Мы развеиваем миф о том, что большие артисты не могут вместе сосуществовать. Могут, и делают при этом фантастические вещи, - прокомментировал режиссер постановки Виктор Рыжаков.

Лучшим драматическим режиссером признали Дмитрия Крымова за его спектакль "Сережа", поставленный в МХТ им. Чехова. Лучший драматург - Павел Пряжко ("Сосед", "театр post", Санкт-Петербург). Из драматических спектаклей малой формы любовь жюри снискали "Преступление и наказание" Константина Богомолова (Театр "Приют комедианта", Санкт-Петербург).

"Маску" за лучшую женскую и мужскую роли в драме получили - Мария Смольникова ("Сережа", МХТ им. Чехова) и Иван Волков ("Сирано де Бержерак", Александринский театр, Санкт-Петербург). Аналогичные награды за роль второго плана ушли в регионы - Дарье Чураевой ("Ревизор", Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков) и Андрею Черных ("Дети солнца", театр "Красный факел", Новосибирск).

В номинации "Оперетта / мюзикл" триумфатором стал "Винил" - постановка пермского Театра-Театра собрала сразу пять наград. В их числе лучшие женская и мужская роли (Анна Огорельцева в роли Капитолины и Марат Мударисов в роли Жоржи), лучшая роль второго плана (Илья Линович в роли Полковника), а также лучшая работа дирижера (Татьяна Виноградова) и лучший спектакль. Напомним, конкуренцию ему составляли "Большой секрет для маленькой компании" петербургского театра "Карамболь" и "Стиляги" столичного Тетра Наций, который таки одну награду забрал - Алексей Франдетти стал лучшим режиссером в этом жанре.

В номинации "Балет / современный танец" три награды получил Большой театр: "Зимняя сказка" была отмечена за лучшую работу дирижера (Антон Гришанин) и за лучшую мужскую роль (Артем Овчаренко в роли Леонта), а "Артефакт-Сюиту" назвали лучшим балетным спектаклем.

- Иметь такое произведение в репертуаре - большое счастье. Спасибо труппе, репетиторам, ассистентам. Мне кажется, что в этой работе труппа балета Большого театра вновь продемонстрировала свою уникальность, - сказал, принимая награду руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

Лучшей женской ролью стала роль Никии в исполнении Полины Булдаковой ("Баядерка", Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь), лучшим спектаклем в современном танце -"Лилит" Танцевального проекта "Солянка" из Кирова. За лучшую работу балетмейстера, хореографа награжден Вячеслав Самодуров ("Приказ короля", Урал Опера Балет, Екатеринбург).

Урал Опера Балет был также отмечен в номинации "Опера": "Три сестры" стал лучшим спектаклем в этом жанре, а его режиссер Кристофер Олден назвал лучшим режиссером оперы. "Золотые маски" за лучшую женскую роль и мужскую роли в этом жанре получили Дарья Терехова (Бьондетта) и Антон Росицкий (Дон Альвар), оба - в спектакле "Влюбленный дьявол" Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Айнарс Рубикин награжден за лучшую работу режиссера ("Русалка", Большой театр), а лучшим композитором в опере стал Александр Вустин ("Влюбленный дьявол", Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко). Композитора не стало этой весной, награду за него получила супруга.

Лучшие художники по свету в музыкальном и драматическом театре - Алексей Хорошев ("Шахерезада", Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь) и Сергей Васильев и Алексей Наджаров ("Зарница", Мастерская Дмитрия Брусникина, Москва) соответственно. Лучший художник по костюмам в музыкальном театре - Галя Солодовникова ("Русалка", Большой театр), в драматической театре - Фагиля Сельская ("Мы, герои", Драматический театр им. А.С. Пушкина, Красноярск). Лучший художник в музыкальном театре - Алексей Кондратьев ("Приказ короля", Урал Опера Балет, Екатеринбург), в драматическом театре - Евгения Сафонова ("Аустерлиц", Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург).

Распределили "Золотые маски" и среди кукольных театров: лучший спектакль по мнению жюри - "Тишина. Посвящение Эдит Пиаф" (Театральная компания Н. Суконкиной и Союз театральных деятелей России, Москва), лучший режиссер - Анна Иванова-Брашинская ("Про честное слово", театр Karlsson Haus, Санкт-Петербург), лучший актер - Алесь Снопковский ( Офелия, "Гамлет. Ширма", Большой театр кукол, Санкт-Петербург), за работу художника отметили Сергея Таныгина ("Ночной караул", Театр кукол, Йошкар-Ола).

В номинации "Эксперимент" победителем стал петербургский "театр post" и его "Хорошо темперированные грамоты" - постановка, основанная на берестяных письменах. Также отдельные спецпризы вручили драматическое жюри и жюри музыкального театра.