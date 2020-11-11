Защититься от травли и клеветы в Сети можно будет с помощью специального алгоритма, утвержденного советом Адвокатской палаты города Москвы.

Издевательства над ближними в Сети стали для многих развлечением. Но теперь у жертв есть защита. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Недавно одна молодая актриса, ставшая известной после сериала "Чики", пожаловалась: травля в Сети порой доводит ее до слез.

"Иногда происходят панические атаки. Я не совсем уверена, что это они, но раньше такого не было. И ощущение, что я все делаю неправильно. Я удивлена, что меня это ранит. Мне казалось, что я сильнее. Просто их так много. Зачем они так пишут?!" - рассказала в одном из своих интервью Варвара Шмыкова.

Незадолго до того призналась, что устала от травли в Сети, Стася Милославская, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Стрельцов". А на Кристину Асмус набросились после того, как она призналась, что заразилась коронавирусом. Мол, не пиар ли все это?

Но плакать сегодня приходится не только актрисам. В наши дни не нужно быть богатым и знаменитым, чтобы оказаться под огнем хейтеров - особой породы пользователей Сети, разливающих горячий яд в своих комментариях.

Любой человек может получить свою минуту обидной славы, а поводом может стать что угодно. Например, у девушки фитнес-тренера вышла размолвка со столичным таксистом, она накричала, наговорила массу некрасивых слов, это правда. Но то, что ей потом устроила взволнованная сетевая общественность, в сотни раз хуже.

История закончилась вроде бы хорошо: фитнес-тренер все выдержала, все вроде бы улеглось. Но известны случаи, когда стаи анонимных подлецов доводили людей до самоубийства. Есть ли защита от этой напасти?

В наши дни не нужно быть богатым и знаменитым, чтобы оказаться под огнем хейтеров - особой породы пользователей Сети, разливающих яд в комментариях

Часто жертвы гонений разводят руками: как привлечь к ответу клеветников, когда они неизвестно кто? Но теперь можно не печалиться, а действовать. Совет Адвокатской палаты города Москвы утвердил примерный алгоритм действий адвокатов по удалению сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

Правовой механизм разработан членом совета палаты, адвокатом Максимом Устинюком.

"Вышеупомянутый алгоритм разрабатывался для профессионального сообщества адвокатов, но при этом он может быть использован любым человеком, который считает, что в сети Интернет размещены сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию", - подчеркивает Максим Устинюк.

Сегодня в Сети популярны всевозможные "черные списки", рейтинги и негативные отзывы. Составляются такие списки и на адвокатов.

"Одновременно с этим в сети интернет распространяются персональные данные адвокатов и их изображения, хотя согласие на такое распространение ими не давалось, и адвокаты самостоятельно не распространяли в сети интернет свои персональные данные", - рассказывает Максим Устинюк.

Опять же проблему нельзя назвать исключительно адвокатской. Мы все сегодня в группе риска. Если кому-то из нас пришлось стать "позорной звездой" в Сети, эксперт советует обращаться к специалистам.

"Адвокат, являющийся независимым профессиональным советником по правовым вопросам, вполне самостоятельно может воспользоваться предложенным алгоритмом и защитить свои права, в то время как у гражданина, не обладающего специальными навыками судебной практики, могут возникнуть сложности. В этом случае правильно было бы обратиться за помощью к специалисту в этой области", - говорит он.

Как физические, так и юридические лица вправе обратиться в суд общей юрисдикции за защитой своих прав.

"В случае если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности", - рассказывает член Совета Адвокатской палаты Москвы Максим Устинюк.

Порядок предлагаемых действий состоит из нескольких этапов. В первую очередь следует попытаться определить владельца сайта в сети Интернет, сделать это можно на сайте https://www.nic.ru/whois/.

Согласно закону, сведения, предоставляемые службой Whois, являются размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных общедоступной информацией, которая может быть использована любыми лицами на их усмотрение. Так что не требуется направления официального запроса суда и получения на него ответа, достаточно будет сделать скриншот соответствующей страницы сайта.

Если владельца сайта определить невозможно, следует привлечь в качестве третьей стороны управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Если же владелец сайта и его местонахождение известны, то иск в общем порядке предъявляется к данному лицу, которое будет являться ответчиком. При этом не имеет значения, находится ли ответчик на территории Российской Федерации или за рубежом: иск подается в российский суд по месту жительства истца.

Перед обращением в суд необходимо собрать доказательства в подтверждение факта распространения в сети Интернет сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. Для этого можно обратиться к нотариусу, который юридически зафиксирует факты.

Нужно также обратиться в "Яндекс" с заявлением об удалении недостоверной, неактуальной информации о гражданине. Вместе с тем через форму обратной связи сайте, разместившем сведения, предлагается отправить официальное письмо с требованием удалить текст, порочащий честь, достоинство или деловую репутацию, а также сообщить официальную информацию об авторе отзыва.

В случае необходимости стоит обратиться к специалисту с запросом о проведении лингвистического исследования относительно представленных на сайте в сети Интернет сведений.После выполнения данных действий и сбора доказательственной базы можно обращаться в суд общей юрисдикции с заявлением о признании опубликованных сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство или деловую репутацию.

Через форму обратной связи на сайте, разместившим оскорбительный комментарий, можно направить официальное письмо с требованием удалить текст

"Проблемы защиты чести и достоинства становятся особенно актуальны в нашу информационную эпоху. Анализ практики показывает, что в период самоизоляции количество информационных споров возрастает. Профессиональное сообщество заинтересовано в создании надежных правовых механизмов, позволяющих защитить личность от клеветы и травли в электронном пространстве. Конечно же, подготовленные алгоритмы заслуживают тщательного изучения и апробации на практике", - считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Через суд можно добиться официального опровержения сведений, выплаты компенсации, а также удаления информации. Впрочем, по словам экспертов, ряд проблем требуют законодательного урегулирования.