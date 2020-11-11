Аэропорт Гаваны возобновит работу после вынужденного перерыва

Авиационные власти Кубы сообщили, что закрытый с начала пандемии гаванский аэропорт имени Хосе Марти вновь откроется для регулярных рейсов с 15 ноября. Как говорится в распространенном заявлении Института гражданской авиации Кубы, столичный аэропорт будет открыт для приема коммерческих рейсов, как регулярных, так и чартерных.

В аэропорту будет действовать специальный санитарный протокол, который уже применяется в других открытых ранее аэропортах страны. В этой связи путешественникам придется заплатить специальный санитарный сбор, размер которого пока не уточняется. Помимо прочих мер, по прилету всем прибывающим на Кубу пассажирам предусматривается проведение ПЦР-тестирования.

Напомним, что гаванский аэропорт был закрыт для коммерческих рейсов еще в конце марта в качестве одной из мер кубинских властей, направленных на распространение коронавируса на Острове Свободы. Таким образом, более полугода главная воздушная гавань страны принимала исключительно гуманитарные и грузовые рейсы. Теперь же, после стабилизации эпидемиологической обстановки и постепенного возвращения страны к нормальной жизни, столичный аэропорт возобновляет свою работу.