Аграриям разрешат тратить льготные кредиты на грузовики и беспилотники

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Экс-главе района Ленобласти вменили пропажу второго бюджета Выборга 19:32
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 19:22
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 19:06
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 18:56
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 18:39
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 18:39
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 18:36
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 18:34
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 18:19
Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 17:59
В Испании появятся летающие такси 17:56
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 17:50
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 17:47
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 17:37
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 17:35
"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона 17:34
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле 17:34
На дне Черного моря найден неизвестный город старше пирамиды Хеопса 17:26
Защитнику "Спартака" Айртону диагностировали коронавирус 17:03
В Турции обнаружены тайные гробницы римских правителей 16:41
Глава владимирского медцентра арестован за хищение 80 млн рублей 16:39
Египтологи раскрыли тайну редких портретных мумий 16:38
Виновником смертельной аварии на севере столицы стал водитель такси 16:28
Президенты России и Абхазии встретятся в Сочи 16:06
Эксперты не исключают, что РФ будет закупать импортную вакцину от COVID-19 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 18:46
Рубрика: Экономика

Пашня на автопилоте

Аграриям разрешат тратить льготные кредиты на грузовики и беспилотники
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Минсельхоз предлагает расширить перечень направлений, по которым аграрии могут тратить льготные "короткие" и инвестиционные кредиты. Но при этом максимальный размер "коротких" кредитов будет урезан на треть, до 800 млн руб. Проекты документов об этом вынесены на публичное обсуждение.
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

В частности, тратить инвестиционные кредиты (под 5% на срок от 2 до 12 лет включительно) разрешат на проекты по переработке и хранению льна (масличного и прядильного). Кроме того, использовать кредиты будет можно на строительство и модернизацию предприятий по глубокой переработке зерна и приобретение оборудования для них. Существенно расширен блок, касающийся различной современной техники. Так, предполагается разрешить использовать кредиты на приобретение грузовиков, цифрового геодезического оборудования, систем автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точечного земледелия (основанного на искусственном интеллекте), а также на покупку оборудования для сбора и передачи данных и строительство базовых станций связи.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Абрамченко: Объем агроэкспорта может достичь 27 млрд долларов

Решение минсельхоза уменьшить максимальный размер "коротких" кредитов вынужденное на фоне сокращения незащищенных статей бюджета. По мнению первого заместителя председателя аграрного комитета Госдумы Владимира Плотникова, 800 млн рублей - достойная сумма для краткосрочного кредита, особенно с учетом того, что еще недавно можно было взять не более 600 млн рублей в год. Гораздо важнее дать возможность воспользоваться льготным кредитованием большему числу аграриев. "Тем самым мы поддерживаем реальный сектор экономики. А это рабочие места, доходы и налоги", - подчеркивает депутат.

Максимальный размер льготного короткого кредита для аграриев с 2021 года будет снижен на треть

Механизм льготного кредитования в минсельхозе считают одной из наиболее эффективных форм господдержки. В прошлом году банки заключили более 19 тыс. договоров по льготным кредитам на сумму свыше 735 млрд рублей. В расчете на 1 рубль субсидий в рамках льготного кредитования объем кредитов составил более 31 рубля краткосрочных и почти 20 рублей инвесткредитов. Это серьезно превышает плановое значение госпрограммы на 2019 год. В 2020 году на начало сентября заключено почти 13 тыс. договоров на 486,5 млрд рублей, говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Экономика АПК Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минсельхоз Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

В Кремле рассказали о функции миротворцев в Карабахе
Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет
Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели
СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колотовым
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения