Аграриям разрешат тратить льготные кредиты на грузовики и беспилотники

Минсельхоз предлагает расширить перечень направлений, по которым аграрии могут тратить льготные "короткие" и инвестиционные кредиты. Но при этом максимальный размер "коротких" кредитов будет урезан на треть, до 800 млн руб. Проекты документов об этом вынесены на публичное обсуждение.

В частности, тратить инвестиционные кредиты (под 5% на срок от 2 до 12 лет включительно) разрешат на проекты по переработке и хранению льна (масличного и прядильного). Кроме того, использовать кредиты будет можно на строительство и модернизацию предприятий по глубокой переработке зерна и приобретение оборудования для них. Существенно расширен блок, касающийся различной современной техники. Так, предполагается разрешить использовать кредиты на приобретение грузовиков, цифрового геодезического оборудования, систем автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точечного земледелия (основанного на искусственном интеллекте), а также на покупку оборудования для сбора и передачи данных и строительство базовых станций связи.

Решение минсельхоза уменьшить максимальный размер "коротких" кредитов вынужденное на фоне сокращения незащищенных статей бюджета. По мнению первого заместителя председателя аграрного комитета Госдумы Владимира Плотникова, 800 млн рублей - достойная сумма для краткосрочного кредита, особенно с учетом того, что еще недавно можно было взять не более 600 млн рублей в год. Гораздо важнее дать возможность воспользоваться льготным кредитованием большему числу аграриев. "Тем самым мы поддерживаем реальный сектор экономики. А это рабочие места, доходы и налоги", - подчеркивает депутат.

Максимальный размер льготного короткого кредита для аграриев с 2021 года будет снижен на треть

Механизм льготного кредитования в минсельхозе считают одной из наиболее эффективных форм господдержки. В прошлом году банки заключили более 19 тыс. договоров по льготным кредитам на сумму свыше 735 млрд рублей. В расчете на 1 рубль субсидий в рамках льготного кредитования объем кредитов составил более 31 рубля краткосрочных и почти 20 рублей инвесткредитов. Это серьезно превышает плановое значение госпрограммы на 2019 год. В 2020 году на начало сентября заключено почти 13 тыс. договоров на 486,5 млрд рублей, говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.