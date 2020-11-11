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11.11.2020 18:29
Рубрика: Власть

Андрей Белоусов представил нового министра транспорта коллективу

Текст: Евгений Гайва

Первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов представил коллективу Минтранса нового министра Виталия Савельева, сообщили в министерстве. В мероприятии также принял участие предыдущий руководитель ведомства Евгений Дитрих.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госдума утвердила Савельева в должности главы Минтранса

Виталий Савельев назначен министром транспорта Указом Президента России от 10.11.2020 № 690. Как отметил Андрей Белоусов, Виталий Савельев на посту заместителя министра экономического развития курировал бюджет, федеральную адресную инвестиционную программу, оборонный комплекс, макроэкономический блок, региональные вопросы. Также Савельев вывел авиакомпанию "Аэрофлот", которую возглавлял с 2009 года, в число одной из лучших компаний мира. "Человек хорошо разбирается в проблемах транспорта. Уверен, при нем будет обеспечена необходимая преемственность, эффективность и сконцентрированность на результатах", - сказал Белоусов, чьи слова приводит пресс-служба Минтранса.

Виталий Савельев отметил, что новая должность для него большая жизненная веха, новый этап в карьере. "В Минтрансе есть свои традиции, заложенные многими министрами. Надеюсь, мы сможем их сохранить и продолжить и, объединив наши знания и опыт, укрепим министерство и решим задачи, которые важны для нашего государства", - сказал Савельев.

Он также подчеркнул важность разрабатываемой Транспортной стратегии на период до 2035 года. Если она будет одобрена, то при эффективном использовании имеющихся объемов финансирования отрасли транспортники смогут добиться результатов, которые ждет от них страна, указал Савельев. "Наша самая главная задача - повышение мобильности населения, повышение транспортной доступности. Все это дает существенный вклад в экономику. Мы должны развивать отрасль и делать ее более сильной", - сказал министр.

Андрей Белоусов поблагодарил Евгения Дитриха за плодотворную и результативную работу, пожелав ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности.

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