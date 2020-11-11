Apple планирует выпустить складной iPhone

Инсайдеры уже строят предположения на устройства, которые Apple выпустит в будущем. Ожидается, что в 2021-ом компания представит четыре модели iPhone 13 с бионическим процессором A15 и еще более инновационными камерами.

А вот в 2022 году можно ожидать чего-то более прорывного. Как сообщает портал The Verifier, Apple начала тестировать устройство с экраном, большим, чем у стандартного iPhone. Похоже, что компания готовится представить первое раскладное устройство.

Это может "убить" один из выпускаемых сейчас "яблочных" гаджетов - iPad Mini.

Источники утверждают, что такая модель может стоить от 1499 долларов. Ожидать новый гаджет стоит не ранее ноября 2022 года.

Это предположение косвенно подтверждает патент на складное устройство, зарегистрированный Apple в феврале прошлого года.

Многие компании уже представили на рынке свои складные смартфоны, однако Apple не спешит показать свой продукт. Причина, вероятно, в эксклюзивной договоренности с Samsung о поставке гибких экранов. Воспользоваться такой же технологией конкуренты не смогут, а потому, теоретически, торопиться купертиновцам некуда.