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Apple планирует выпустить складной iPhone

Текст:   Виктория Чернышева
11.11.2020,  
15:32
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Инсайдеры уже строят предположения на устройства, которые Apple выпустит в будущем. Ожидается, что в 2021-ом компания представит четыре модели iPhone 13 с бионическим процессором A15 и еще более инновационными камерами.

А вот в 2022 году можно ожидать чего-то более прорывного. Как сообщает портал The Verifier, Apple начала тестировать устройство с экраном, большим, чем у стандартного iPhone. Похоже, что компания готовится представить первое раскладное устройство.

Это может "убить" один из выпускаемых сейчас "яблочных" гаджетов - iPad Mini.

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Источники утверждают, что такая модель может стоить от 1499 долларов. Ожидать новый гаджет стоит не ранее ноября 2022 года.

Это предположение косвенно подтверждает патент на складное устройство, зарегистрированный Apple в феврале прошлого года.

Многие компании уже представили на рынке свои складные смартфоны, однако Apple не спешит показать свой продукт. Причина, вероятно, в эксклюзивной договоренности с Samsung о поставке гибких экранов. Воспользоваться такой же технологией конкуренты не смогут, а потому, теоретически, торопиться купертиновцам некуда.

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