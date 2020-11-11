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11.11.2020 18:47
Рубрика: Экономика

Раскрыли ноутбуки

Apple представила новые компьютеры на собственном процессоре
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Компания Apple показала процессор Apple M1, на котором отныне будут работать все компьютеры "яблочной" компании, а также обновленные MacBook Air, Mac mini и MacBook Pro 13.
Благодаря новому процессору скорость обработки графики увеличится. Фото: EPA Благодаря новому процессору скорость обработки графики увеличится. Фото: EPA
Благодаря новому процессору скорость обработки графики увеличится. Фото: EPA

Процессор Apple M1 создан по 5-нанометровому техпроцессу и содержит 16 миллионов транзисторов - это больше, чем у любого другого десктопного процессора. Для сравнения - в августе этого года компания Intel представила 10-нм техпроцесс, а процессоры AMD работают на техпроцессе 7-нм. На практике это означает, что пользователь получит еще большую производительность и автономность при весьма скромных размерах чипа. M1 получил 8 ядер, четыре для высокой нагрузки и четыре энергоэффективных. Вычислительная мощность составляет 2,6 терафлопс.

Фото: pixabay.com
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Первым устройством на новом "яблочном" процессоре стал MacBook Air. Благодаря обновленной начинке производительность его чипа увеличилась в 3,5 раза, а графики - в 5 раз. По заявлениям Apple, MacBook Air с процессором M1 быстрее чем 98% Windows-ноутбуков. Также в ноутбуке отказались от активного охлаждения, и на презентации отметили, что сам лэптоп будет очень тихим. Значительно увеличилось время автономной работы - 15 часов при средней нагрузке и 18 часов при просмотре видео. Цена на MacBook Air в России - от 99 990 рублей (999 долларов в США).

Apple также обновила Mac mini. По сравнению с предыдущим поколением новый "яблочный малыш" стал в 3 раза быстрее, а обработка графики будет происходить в 6 раз быстрее. Цена на Mac mini с процессором M1 начинается от 74 990 рублей (в США от 699 долларов).

Третьим обновленным компьютером стал MacBook Pro 13. Благодаря чипу M1 он стал в 2,8 раза производительнее по сравнению со своим предшественником и справляется с обработкой графики в 5 раза быстрее. Новая "прошка" способна проработать в режиме веб-серфинга около 17 часов, а в режиме воспроизведения видео 20 часов. Цена на устройство в России начинается от 129 990 рублей (в США 1299 долларов).

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