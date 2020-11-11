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11.11.2020 17:26
Рубрика: Власть

База российского флота может появиться в Судане

Текст: Александр Степанов
Россия рассматривает вопрос создания пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота на территории Судана. Соответствующий проект соглашения между Россией и Суданом уже одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он поручил представить предложение о подписании соглашения президенту. Это постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Проект о создании базы ВМФ представило Министерство обороны РФ, он был согласован с МИД РФ, Верховным судом, Генпрокураторой и Следственным комитетом РФ. Документ предварительно проработан с суданской стороной.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В постановлении правительства поясняется, что в Судане необходимо создать пункт материально-технического обеспечения - воинское формирование Вооруженных сил Российской Федерации с военной и специальной техникой. Кроме того, там должны быть построены объекты жизнеобеспечения стоянки и ремонта российских военных кораблей с необходимыми запасами материальных средств и другого имущества.

Пункт обеспечения в Красном море будет создан силами и средствами российской стороны, максимальная численность российского личного состава там должна составить 300 специалистов. Одновременно в ПМТО смогут находиться не более четырех кораблей ВМФ России. Согласно проекту, Россия сможет размещать в Судане временные военные посты для охраны своего пункта ВМФ вне его территории.

Внешнюю охрану границ ПМТО будет осуществлять суданская сторона. Россия, в свою очередь, обеспечит охрану границ акватории базы, его противовоздушную оборону, а также внутреннюю охрану и поддержание правопорядка на территории базы. По предварительным данным, соглашение будет действовать 25 лет с дальнейшей возможностью продления.

Впервые информация о том, что у России в Африке может появится пункт материально-технического обеспечения, появилась в 2017 году. Идею о создании в Судане российской военной базы предложил президенту РФ Владимиру Путину президент Судана Омар Хассан аль-Башир, который находился в России с официальным визитом. Аль-Башир предложил разместить военную базу в Порт-Судане, на берегу Красного моря.

Тогда это предложение было встречено многими российскими экспертами довольно скептично. В первую очередь, экспертное сообщество настораживали высокие расходы, которые нужно было понести для создания полноценной военной базы. Кроме того, опасения вызывала и нестабильная политическая ситуация в этом африканском государстве.

Вместе с тем плюсы появления российской морской базы на берегу Красного моря заметно перевешивают. В России понимают всю стратегическую важность Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива. Сейчас у нас уже есть один пункт материально-технического обеспечения на Средиземном море в сирийском Тартусе. Появление аналогичной базы в Красном море заметно усилит наши позиции в регионе. База может стать гарантом стабильности в этом районе и, несомненно, повлияет на планы США доминировать в регионе.

Власть Безопасность Армия В мире Африка Судан

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