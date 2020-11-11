Белорусские и российские кадеты будут вместе учиться в Полоцке

В Полоцке на равных с белорусскими кадетами скоро будут учиться и россияне. Решение о разработке специальной программы Союзного государства принято комиссией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Она предусматривает и преобразование Полоцкого кадетского училища в кадетский корпус - каковым он и был исторически.

Полоцкое кадетство имеет богатейшую историю, свои военные и педагогические традиции.

- Полоцкий кадетский корпус создан в 1835 году, действовал до 1920-го, - рассказывает директор училища Станислав Красовский. - За это время он дал глубокое профессиональное образование и воспитание почти трем тысячам офицеров. Всех их отличали стремление к самоотверженному служению Отечеству, верность воинскому долгу и патриотизм. Четырнадцать выпускников в будущем стали георгиевскими кавалерами. Из стен корпуса вышли видные военачальники - командующие армиями в ходе Первой мировой войны генералы Киселевский, Рагоза, Радкевич, Смирнов, Юзефович. А еще прославленные математики, композиторы, историки. Наша гордость - генерал-лейтенант, герой обороны Порт-Артура в 1904 году Роман Кондратенко. Роман Исидорович надел кадетские погоны в десятилетнем возрасте, знал пять иностранных языков и пользовался безграничным уважением в военных кругах.

Полоцкий кадетский корпус - один из старейших на территории Беларуси и России. И один из самых крупных. Нынешний его директор полковник Красовский, когда-то возглавлявший 377-й гвардейский ракетный полк, стоял у истоков возрождения кадетства на Полотчине:

- Новое училище создано в соответствии с Указом Президента в 2010 году. За минувшее десятилетие мы смогли не только по крупицам восстановить всю историю своего предшественника-корпуса, но и сделать большой шаг вперед в деле международного сотрудничества.

Сейчас у полоцких кадетов есть друзья во многих регионах России и даже Франции. Они участвуют в ежегодных Кремлевских балах и вместе с зарубежными сверстниками оттачивают свои навыки в российском "Орленке" и белорусском "Зубренке" во время специальных оздоровительных смен "За честь Отчизны".

Сотрудничают не только дети, но и педагоги. Международные "круглые столы", видеоконференции и телемосты помогают укреплять связь между кадетскими подразделениями двух стран, делиться опытом, вырабатывать общие подходы в обучении и воспитании подростков.

Так что новая объединяющая инициатива, поддержанная на уровне Союзного государства, - еще один рывок вперед к восстановлению исторической истины. Станислав Красовский отмечает:

- Решение очень важное и нужное. Парламентская комиссия поручила Министерству образования Беларуси выступить в роли государственного заказчика - координатора программы по созданию Полоцкого кадетского корпуса для совместного обучения учащихся из Беларуси и близлежащих областей России. В проекте будет активно участвовать и еще один заказчик - российское профильное министерство. Сделать предстоит немало - скорректировать программы, выработать единые подходы в обучении, адаптировать методики, учредить правила отбора детей, составить смету. Но уже в 2022 году мы надеемся провести первый совместный прием ребят - из России и Беларуси. Финансирование проекта - из средств бюджета Союзного государства.

Учиться мальчишки и девчонки будут в новом кадетском городке, который планируется сдать в эксплуатацию к 2022 году. Он расположится на территории Верхнего замка, вблизи жемчужины древней архитектуры - Софийского собора. Сейчас здесь полным ходом в соответствии с Государственной инвестиционной программой идут строительно-реставрационные работы. По сути кадетский корпус (вместе со сменой названия и новосельем будет значительно увеличен и набор ребят) возвращается к месту своей исторической дислокации. Интересно, что одно из зданий, построенное из красных кирпичей, и принадлежало когда-то именно бывшему кадетскому корпусу. Его исторический облик полностью сохранят.

Новая база, все детали обустройства которой долго продумывали педагоги, строители и проектировщики, станет гармоничным сплавом истории и современности. Отдельные помещения выделены под музеи Полоцкого кадетского корпуса и кадетских корпусов Российской империи в целом. Здесь же - галерея прославленных выпускников. Для гармоничного развития будущих военачальников и просто хорошо эрудированных людей предусмотрены отлично оснащенные учебные кабинеты и кабинеты IT-технологий, тренажерные и хореографический залы, спорткомплекс, обычные и электронные стрелковые тиры. Кадеты смогут пользоваться самыми современными техническими средствами и методическими разработками. Вплоть до роботизированных обучающих комплексов и систем.

- Мы хотим, чтобы кадеты учились сообща. Разделения на русские и белорусские классы не будет. - Станислав Константинович озвучивает свое видение будущего объединенного корпуса. - И поступать выпускники смогут в высшие учебные заведения как Беларуси, так и России. Кстати, в этом году из 53 наших одиннадцатиклассников 49 стали курсантами вузов, входящих в систему национальной безопасности страны. В будущем они укрепят кадровый состав Вооруженных Сил, МВД, МЧС и других ведомств.

К открытию учебного заведения из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря в Полоцк вернется и уникальный артефакт - оригинал знамени Полоцкого кадетского корпуса. Это главный символ кадетской доблести, пожалованный 176 лет назад полоцким кадетам императором. Его путь на родину был долог и тернист - во время гражданской войны корпус убыл в миграцию и с собственным знаменем вошел в состав сводного русского кадетского корпуса. Дальше география его расположения - Сибирь, Крым, Сербия, Германия, Нью-Йорк… Два года назад знамя наконец-то доставили на святую Полоцкую землю. Сейчас восстановлением полотна занимаются московские реставраторы.