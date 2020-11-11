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11.11.2020 13:52
Рубрика: Власть

Белоусов возглавит оргкомитет национального Кубка по рационализации

Текст: Светлана Ментюкова

Первый зампред правительства Андрей Белоусов возглавит организационный комитет, который будет координировать проведение национальных и региональных первенств в области профессионального мастерства и рационализаторства по методике "Ворлдскиллс" среди специалистов предприятий несырьевых отраслей экономики. Такое решение, как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, было принято на совещании по вопросам реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

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"Создание движения рационализаторов станет принципиально новым направлением нацпроекта. В рамках его реализации, начиная с 2021 года, сотрудников предприятий будут мотивировать улучшать производственный процесс. Помимо этого, специалисты "Ворлдскиллс Россия" помогут компаниям осуществить аудит рабочих мест и проведут переподготовку сотрудников в случае, если каких-то компетенций у них не хватает", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что в ходе совещания также были озвучены основные планы по созданию прототипа цифровой экосистемы, распространению наработанных практик по производительности и расширению региональной инфраструктуры нацпроекта.

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