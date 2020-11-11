Контрабанда, рейдерские захваты, несовершенство законодательства и политическая нестабильность - вот что тормозит развитие экономики страны. Об этом говорили представители деловых кругов республики на встрече с новым руководством КР, которая состоялась в рамках внеочередного заседания Совета по развитию бизнеса и инвестиций при правительстве Киргизии. "РГ" публикует наиболее интересные выступления.

Туратбек Укубаев, глава Ассоциации предприятий агропромышленного комплекса

Сегодня необходимо создать в республике постоянно действующий, как мы его называем, мозговой центр для отслеживания и анализа ситуации в сельском хозяйстве страны. Какова ситуация в настоящее время? Мелкотоварность, импортозависимость, низкий уровень квалификации специалистов и другие проблемы. За почти 30 лет независимости в КР было принято множество программ развития агропромышленного комплекса. Есть результат? Нет. Может быть потому, что программы эти писали в кабинетах без участия самих работников АПК - тех же фермеров и животноводов?

На наш взгляд, успешно развиваться агропромышленный комплекс страны будет только при условии поддержки отечественных производителей и повышения конкурентоспособности их продукции, роста импортозамещения и экспорта отечественных товаров.

Аскар Сыдыков, глава Международного делового совета

Сегодня важно обеспечить защиту частной собственности от рейдерских захватов, уничтожения имущества и других незаконных действий. Мы предлагаем, во-первых, создать оперативный штаб по содействию бизнесу на уровне правительства, куда предприниматели могут направлять, в случае необходимости, свои обращения. Во-вторых, необходимо активизировать разъяснительную работу, особенно со стороны новой власти. Может быть, стоит обратиться к народу с обещанием сохранить частную собственность.

В республике разработаны многочисленные нормативно-правовые акты, направленные на защиту бизнеса. Тем не менее во время политического кризиса они не помогли. Работа правоохранительных органов была неудовлетворительной. Впредь лучше не доводить до ситуаций, когда бизнесмены остаются один на один со своей бедой и не могут противостоять рейдерам или необоснованным проверкам.

Повторю, в республике есть все необходимые для защиты бизнеса законы. Нужна лишь профессиональная команда, которая будет их исполнять



Ренад Досаев, глава Ассоциации рыбных хозяйств

Наши предприятия пострадали от пандемии и политической нестабильности не так сильно, как например, горнодобывающие. Работа у нас специфическая. Мало кто разбирается во всех тонкостях ведения рыбного хозяйства. Наверное, поэтому мы для рейдеров не привлекательны. Тем не менее есть моменты, на которые следует обратить внимание. Остановлюсь на тех, которые больше всего волнуют.

Прежде всего - оформление водоемов в долгосрочную аренду. Этот вопрос не решается уже больше 15 лет. Рыбоводство - процесс финансово затратный, и сроки окупаемости вложенных средств составляют около трех-пяти лет. Именно столько необходимо, чтобы получить окончательную экономическую выгоду. Сейчас у рыбоводов нет твердых гарантий, что завтра не придет новый хозяин и не расторгнет договор аренды водоема. А то, что арендатор вложил свои средства и потратил время, никого не волнует.

Рыбная отрасль нуждается в особом внимании со стороны правительства. Ведь это наиболее эффективно развивающееся направление экономики, и чтобы оно таким и оставалось, требуется государственная поддержка. Представьте, что за пять лет нам удалось увеличить производство товарной рыбы в 100 раз. Хотелось бы больше, и для этого есть все предпосылки - климатические условия и значительный водный потенциал. Тем более что у нас нет проблем со сбытом продукции. Дело в том, что в соседних странах на доведение выращиваемой рыбы до товарной массы уходит до трех и более лет. У нас же этот процесс благодаря уникальным климатическим условиям идет намного быстрее.

Сейчас мы запускаем несколько производств по переработке рыбы, и нам бы очень хотелось получить на начальной стадии какие-то льготы. Кроме того, нужна государственная защита от желающих прибрать готовый и успешный бизнес к рукам. Они обязательно появятся. Причем защита должна быть не такой, чтобы приходили представители правоохранительных органов и собирали дань.

Еще одна актуальная проблема, которая не решается на протяжении вот уже 20 лет, - отсутствие в КР собственного производства рыбных кормов. Приходится завозить их из-за рубежа. Есть опасность, что в случае обострения эпидемиологической обстановки и последующего закрытия границ отрасль может серьезно пострадать.

Элеонора Казакова, глава Ассоциации возобновляемых источников энергии

Тема обеспечения безопасности бизнеса в КР актуальна, и представители практически всех ассоциаций говорили о ней на заседании совета. Куда нам обращаться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций? Какие у нас есть полномочия? Как вести себя персоналу при рейдерском захвате? Что позволяют, а что запрещают законодательные нормы в таких случаях? Путь защиты может быть длинным, начиная от обращения в правоохранительные органы с просьбой навести порядок и заканчивая судами. Но время не ждет. Может быть, госорганам следует разработать какую-то инструкцию о том, что делать в подобных ситуациях? Она будет своего рода подсказкой предпринимателям, как вести себя, не нарушая закон, если что-то или кто-то угрожает.

Касательно нашей отрасли я должна сказать, что закон о возобновляемых источниках энергии в КР был принят еще в 2008 году. Несмотря на то что во всем мире это направление экономики считается не только перспективным, но и экологически безопасным, - а это, как вы понимаете, в условиях глобального изменения климата важно, - в Киргизии не перешли к реальному строительству возобновляемых источников энергии. Потенциал большой, вся необходимая нормативно-правовая база есть, и мы очень надеемся, что власти все же обратят на нас внимание. Мы могли бы уже в ближайшее время восполнить дефицит электроэнергии, который существует сегодня в стране. Строительство больших ГЭС - процесс дорогостоящий. Да и реализация таких проектов может осуществиться в лучшем случае лет через пять, а то и больше. Мы же готовы запустить их в гораздо меньшие сроки.



Гульджамал Есеналиева, член ассоциации "Союз образовательных учреждений"

Говоря о защите бизнеса в сфере частного образования, я бы отметила, что защищать его необходимо от необдуманных решений чиновников. Образование - это услуга. Ее заказывают родители для своих детей, платят за это деньги, и они же выбирают форму обучения. Однако сегодня нам не дают предоставлять такую услугу, при этом требуют уплаты налогов в полном объеме. Заработная плата педагогов зависит от родительской оплаты за обучение. Если ее нет, то и учителя ничего не получают. Сейчас мы практически не ведем никакой экономической деятельности.

Мы просим у правительства только одного - дайте нам учить детей. Этого нам пока не позволяют. Онлайн-обучение - крах образования. Министерство образования и науки, закрыв школы на карантин, не позаботилось о разработке приемлемых стандартов дистанционного преподавания предметов. Заканчивается второй месяц удаленного обучения, и должна сказать, что результаты просто катастрофические. А ведь процесс обучения необратим. Дети растут, меняется их мировоззрение. Они привыкают к гаджетам. Электронные носители не стимулируют ребенка думать. Ведь ответ на любой вопрос можно найти в интернете. Зачем для этого напрягать мозги?

Я не вижу каких-либо обоснованных причин, почему нам не позволяют учить детей в привычном режиме. Объясняют запрет пандемией коронавируса. Но ведь при этом в республике работают бары, рестораны, рынки. Или оттуда нельзя принести в дом заразу?

Если в русскоязычных школах можно с помощью интернета выйти за пределы нашей страны и использовать альтернативные информационные ресурсы, то киргизские школы лишены такой возможности.

Между тем частные школы КР могут себе позволить проводить обучение в обычном режиме. Во-первых, у нас в классах не так много учащихся, в отличие от государственных учебных заведений. Во-вторых, техническое оснащение частных школ позволяет сделать процесс обучения более эффективным. Наши преподаватели постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки.

Тем временем



Мы будем защищать бизнес от криминала и от чиновников, которые были связаны с криминалом. Об этом на внеочередном заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям заявил и.о. президента КР Садыр Жапаров.



- Надо запретить самоуправные назначения руководителей на местах, рейдерские захваты, несанкционированные вмешательства в работу промышленных объектов. Надо искоренить необоснованное вмешательство в бизнес со стороны правоохранительных органов. Предприниматели должны быть защищены. В последнее время были сложности у Джеруя, Алтынкена, Терексая. Их собственность разграбили. И без этого экономика пострадала из-за коронавируса. Мы должны правильно понимать народ. Это все делается из-за того, что не была проведена работа с местным населением. Но не надо останавливать деятельность предприятий. Нам нужно дать немного времени. Руда и все природные богатства должны приносить прибыль государству. Я надеюсь, что мы повысим экономическую активность страны. Иначе мы не сможем выполнить социальные обязательства перед народом, - отметил Садыр Жапаров.



По итогам заседания и.о. главы государства дал несколько поручений госорганам. В частности, он обязал чиновников в кратчайшие сроки разработать меры, которые позволят уменьшить бюрократические препоны, оптимизировать госуслуги, ввести конкретный механизм поддержки экспортеров, выявить все коррупционные схемы на таможне, усилить законодательство в области защиты собственности, обеспечить защиту банковской и налоговой тайн, до конца года возобновить выдачу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса.

