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11 ноября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8307)

Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 364-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 21 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году"

Принят Государственной Думой 21 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 ноября 2019 года N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 46, ст. 6413; 2020, N 14, ст. 2033; N 17, ст. 2698; N 22, ст. 3376; N 31, ст. 5022; N 40, ст. 6168) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1 слова "частью 17" заменить словами "частями 17 и 171";

2) статью 21 дополнить частью 171 следующего содержания:

"171. Установить, что в 2020 году в дополнение к случаям, предусмотренным пунктом 3 статьи 933 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с законом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться иные случаи предоставления из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав одного субъекта Российской Федерации, бюджетного кредита на срок до трех лет. Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете, из бюджета которого предоставляется бюджетный кредит. Предоставление, использование и возврат муниципальным образованием указанных бюджетных кредитов, полученных из местного бюджета, осуществляются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное образование, из бюджета которого предоставлен бюджетный кредит, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 933 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин