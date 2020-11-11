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11 ноября 2020 г.

Закон Чеченской Республики от 16.10.2020 № 62-рз "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чеченской Республике"

Дата подписания 16 октября 2020 г.
Опубликован 11 ноября 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Принят Парламентом Чеченской Республики 8 октября 2020 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Чеченской Республике на 2021 год в размере 9496 рублей для определения предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" социальной доплаты к пенсии.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Чеченской Республики Р. Кадыров



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