Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде

В Джидде, которая считается деловой столицей Саудовской Аравии, прогремел взрыв. Как передает Reuters, ЧП произошло на местном немусульманском кладбище, где проходила традиционная церемония в память о подписании Компьенского соглашения о прекращении военных действий между Антантой и Германией в 1918 году. На ней присутствовали дипломаты нескольких западных стран.

По данным агентства, четыре человека получили легкие ранения, в том числе гражданин Греции (возможно, полицейский) и его саудовский коллега. В то же время посольство Франции, которое выступило организатором церемонии, разослало письмо всем представителям диаспоры в королевстве с призывом избегать людных мест, и в нем говорится только о двух пострадавших. Судя по всему, взорвалась самодельная бомба, однако исполнители диверсии пока не известны.

Джидда также известна как курорт на берегу Красного моря и крупнейший город в административном округе Мекка, где находится главная мусульманская святыня. А еще легенды гласят, что именно в Джидде находилась могила изгнанной из Рая праматери Евы, к которой столетиями не прекращался поток паломников. Для пресечения суеверий в прошлом веке захоронение пришлось залить бетоном.