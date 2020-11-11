Что даст Беларуси и России ввод в строй первой Белорусской АЭС

Седьмое ноября - историческая дата для Союзного государства. В этот день первый энергоблок Белорусской АЭС, расположенной в 20 километрах от райцентра Островец, вышел на мощность 400 МВт. Тем самым Беларусь полноправно вступила в престижный клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях.

Собственно говоря, на "малых оборотах" энергоблок работал уже несколько дней. Но и этого хватило, чтобы на деле показать солидную выгоду для страны своей атомной энергетики. Было отпущено 22 млн кВт.ч электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 млн кубометров природного газа стоимостью около миллиона долларов. Выход на 40 процентов мощности реактора не занял много времени и внешне выглядел довольно буднично. Главный инженер АЭС Анатолий Бондарь доложил Президенту Беларуси Александру Лукашенко о готовности и исправности всех систем и оборудования станции и отдал персоналу соответствующую команду. А через несколько минут стрелки приборов подтвердили, что операция прошла успешно. В центре управления энергоблоком раздались аплодисменты.

- Спасибо большое! - поблагодарил Президент. - Пуск АЭС - это венец нашей независимости, и у нас есть надежные друзья, которые помогли построить этот объект - самый безопасный и эффективный.

На сооружении АЭС с самого начала вместе с белорусами трудились и российские специалисты

На сооружении Белорусской АЭС с самого начала белорусские и российские специалисты трудились плечом к плечу. Каждое лето здесь работали и белорусско-российские студенческие строительные отряды. Сотни парней и девушек из ведущих вузов двух стран не только возводили корпуса и осуществляли благоустройство территории АЭС, но и на практике постигали, что такое ядерная энергетика. Студенты ряда белорусских вузов (будущие специалисты-атомщики) проходили стажировку в крупнейших российских университетах и на атомных электростанциях. Словом, россияне искренне и сполна поделились с белорусами огромным опытом создания и эксплуатации атомных станций. Почерпнутые навыки и знания использованы по максимуму. Строительство Белорусской АЭС изначально ведется по самым высоким стандартам - и в плане соблюдения технологической дисциплины, и с точки зрения порядка на строительной площадке. И по срокам строительства - они оказались рекордно короткими для мировой атомной энергетики. Это отметил и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев:

- Самое главное предназначение станции - обеспечивать страну экологически чистой устойчивой энергией. Для "Росатома" сегодняшнее событие тоже уникальное. Нынешний год очень важный, это год 75-летия нашей общей Победы и нашей атомной промышленности, общей для России и Беларуси. Мы помним имена великих ученых из Беларуси, без которых создание советского ядерного проекта не было бы возможным: Аркадия Бриша, Льва Арцимовича, Якова Зельдовича. Но сегодня говорим о мирном атоме, о технологиях, которые обогревают наши города, дают энергию движения по всему миру. Цивилизация немыслима без развития ядерных технологий.

Строительство Белорусской АЭС изначально ведется по самым высоким стандартам. Фото: Роман Щербенков

Как бы в подтверждение сказанному в белорусском поселке Большевик под Гомелем в те же дни сдали в эксплуатацию первый многоквартирный жилой дом, обогревать который будет котел на электрической энергии. Рядом возводится очередной электродом, а вскоре таких в стране будут десятки и сотни. Беларусь взяла четкий курс на развитие электротранспорта, ученые Академии наук серьезно продвинулись в создании накопителя энергии для электромобилей. Модернизируется с целью развития энергоемких, а значит, прибыльных производств промышленность - недавно "СОЮЗ" подробно писал обо всем этом, основываясь на принятых белорусским Правительством решениях. При пуске первого энергоблока Белорусской АЭС эта тема была продолжена в ракурсе развития белорусско-российского атомного сотрудничества.

- Нам бы очень хотелось сотрудничать в традиционных компетенциях, - подчеркнул Алексей Лихачев. - Мы сегодня говорили об исследовательском реакторе. Он даст возможность более эффективно работать сельскому хозяйству, медицине, материаловедению, электронной промышленности. И, конечно же, говорим о новых направлениях: занимаемся и цифровыми технологиями, и квантовыми, новыми материалами, экологическими проектами, Северным морским путем.

Мы с удовольствием приглашаем в эти проекты. При сооружении АЭС белорусские строители приобрели уникальный опыт. Сегодня около 800 специалистов работают в России на Курской АЭС, примерно 750 - в Бангладеш, где "Росатом" также возводит атомную электростанцию. На очереди - участие в сооружении энергоблоков российского дизайна в странах Европы…

Стал образцовым райцентром за время сооружения АЭС древний Островец. Впервые я приехал сюда лет десять назад: пара церквей, парк в центре поселка, типовое здание райисполкома напротив и ни одного светофора - вот, пожалуй, все, что запомнилось. Вечером накануне вывода первого энергоблока АЭС на новый уровень мощности картина была совсем иной. Ярко горел свет в окнах трех новых просторно раскинувшихся микрорайонов, без светофоров потоки легковушек, пожалуй, уже бы не обошлись, появились гипермаркеты известных торговых сетей… На одной из улиц встречаю модно одетую молодую пару с ребенком в коляске. Подумалось: приезжие специалисты. Оказалось, что свои, островецкие. Пока строилась станция, успели выучиться в минских вузах "на атомщика", получили квартиру, достойную зарплату…

- Строительство АЭС существенно сказалось на жизни города и района в целом, - подтверждает мои наблюдения зампредседателя Островецкого райисполкома Геннадий Бычко. - С 8500 до 13 200 человек возросла численность населения. Построены гимназия, средняя школа, четыре детсада. Построена больница на 380 мест. В 2018 году возведен физкультурно-оздоровительный комплекс, а в этом году - спортивно-оздоровительный. Рядом - стадион с искусственным покрытием и неплохой базой для занятий легкой атлетикой. Трибуны вмещают 1000 зрителей. Кстати, футбольный клуб Островца уже выступает во второй лиге. В декабре планируется сдача многофункционального культурного центра, туда же перемещаются библиотека, музей.

Недавно построен многоквартирный жилой дом для работников социальной сферы, в следующем году появится еще один. И вовремя. В 2019-м Гродненский медуниверситет направил в Островец около 120 молодых специалистов. Сфера образования готова принять около 60. Если говорить о средней зарплате, то в Островце она уступает только областному Гродно. "Росатом" активно участвует в социальной жизни атомграда, в том числе финансово.

прямая речь

Григорий Рапота, Госсекретарь Союзного государства:

- Возведении Белорусской АЭС - это пример того, что за стратегическим партнерством должны стоять созидательные усилия и совместная деятельность белорусского и российского народов. И тогда возникают такие объекты, ложащиеся в основу нашего сотрудничества. Вот почему мы думаем о других проектах такого рода. О строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Санкт-Петербург, Минск, Варшаву и Гамбург. Об объединении усилий в освоении Арктики. Это и технологии, и знания. И сегодня эта тема в привязке к Северному морскому пути уже прозвучала. Вот такие проекты должны быть. Это рождает радостные ощущения за людей, которые строили БелАЭС. Потрясающе!