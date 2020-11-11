Какой праздник без игрушки?

За окном хмурый ноябрь, а душа просит праздника и новогодних чудес? Так в чем же дело?! Перезагрузку настроения буквально за пять минут гарантирует Музей елочных игрушек в Минске - самое большое в мире собрание новогодних украшений и артефактов.

Белорусский коллекционер и автор эксклюзивной выставки Андрей Бегун объездил около 75 стран, из разных уголков планеты привозя елочные игрушки и местные атрибуты новогодних празднеств. Коллекция, насчитывающая несколько тысяч единиц, постоянно пополняется новыми артефактами.

- До закрытия границ мы успели посетить Израиль и привезти ряд интересных предметов из Вифлеема, - рассказал коллекционер. - Мое увлечение сложилось из путешествий: кто-то собирает магнитики, кто-то тарелочки, а я везде покупал елочные игрушки. Сперва для собственной елки, а потом, когда собрание уже перестало помещаться дома, возникла идея создать выставочный проект.

Вот уже несколько лет выставка открывается в Национальном историческом музее Беларуси, на счастье разбивают простенький елочный шарик, собравшиеся гости украдкой смахивают ностальгическую слезу и разбирают на память осколки - верят, что они принесут удачу.

- Люди уже знают о Музее елочных игрушек и приходят к нам из года в год, - говорит Андрей Бегун. - Здесь можно не только развлечься, но еще и пройти мастер-класс по росписи елочных игрушек, окунуться в историю, географию, побывать виртуально в разных странах, разобраться в традициях празднования Нового года в той или иной точке мира.

Впрочем, индонезийская или африканская экзотика нам хоть и любопытна, но отклика в душе не будит. Другое дело - украшения нашего детства, все эти снегири, засыпанные снегом избушки, глазастые совы или покрытые белой глазурью стеклянные шишки!

Старые советские елочные игрушки - отражение эпохи: здесь и натуралистические изображения солдат и медсестер - отголосок суровой военной поры, и космонавты времен покорения космоса, и упитанная царица полей - хрущевская кукуруза, вполне уютно чувствующая себя на елочных ветвях. Да и современные российские и белорусские игрушки очень похожи и прежде всего отражают общие традиции двух братских народов.

- Если взять фигурки, то у нас не Санта-Клаус с оленями и эльфами, а Дед Мороз и Снегурочка, - наглядно поясняет коллекционер. - Наши игрушки-часы делаются не в виде смайлика, как в Европе, - нет, они всегда показывают без пяти двенадцать, эта традиция сложилась после фильма "Карнавальная ночь" и знаменитой песни, спетой Людмилой Гурченко.

Основные сюжеты современной игрушки - старая добрая классика: морозные зимние мотивы, заснеженные деревни и города, разные веселые зверьки, словом, все то, с чем у нас с детства ассоциируется Новый год. Он непременно наступит, невзирая ни на какие катаклизмы...