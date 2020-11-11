В первую волну коронавируса существенно увеличился спрос на продукты для здорового питания. А продажи новомодных семян чиа, льняного масла, а также растительного молока выросли вдвое. И диетологи утверждают, что на то есть причины.

Семена льна, чиа, ягоды годжи содержат много полезных для здоровья компонентов - прежде всего полиненасыщенных жирных кислот класса Омега-3, 6, рассказывает научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Наталья Денисова. Жирные кислоты помогают регулировать жировой обмен и оздоравливают сосуды, уберегая их от появления атеросклеротических бляшек, являются профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, практически все эти семена богаты ценным жирорастворимым витамином Е. Его считают витамином - профилактикой от старения. "Он защищает мембраны клеток от различных повреждающих действий, в том числе перекисного окисления, которое, как считают многие ученые, является фактором старения", - поясняет Денисова.

Также почти все семена - льна, чиа, тыквы, подсолнечника - богаты цинком. А этот микроэлемент повышает иммунитет, что особенно важно в период коронавирусной инфекции, подчеркивает диетолог. Цинк активно участвует в белковом обмене. Он также важен для мужчин - это мощный афродизиак, который способствует активизации сперматозоидов.

Практически все семена являются ценным источником упомянутых полезных веществ и растительного белка, но в разных концентрации и сочетании, отмечает Наталья Денисова. Так, в семенах льна самая большая концентрация Омега-3 жирных кислот. В семенах тыквы - больше всего цинка. А семена подсолнечника очень богаты витамином Е.

"Если мы хотим получить дополнительную пользу даже от традиционного продукта, вместо обычного хлеба или йогурта можно купить продукты с добавлением семян", - советует диетолог.

А растительное молоко как замену натуральному Наталья Денисова не одобряет. Она напоминает, что молоко является ценным источником молочного белка, кальция, витамина В2, рибофлавина. Кальций в "молочке" содержится в таком соотношении с фосфором, которое лучше всего усваивается организмом. А кальций - основа крепости костей, профилактика развития остеопороза. Даже непереносимость лактозы, молочного сахара - не повод полностью отказываться от молочных продуктов, уверена Денисова. Можно перейти на кисломолочные продукты - они частично ферментированы, и в них молочного сахара почти нет.

"Суперфуда, который защищал бы от всех бед, не существует. Каждый пищевой продукт имеет какие-то отдельные полезные свойства. Точно так же, как нет вредных продуктов. Есть несбалансированный рацион. Если самые простые продукты грамотно включать в рацион в необходимом сочетании, мы получим тот же эффект, как и от потребления таких новомодных добавок, которые сейчас рекламируют как суперфуды", - резюмирует Наталья Денисова.