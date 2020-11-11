Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России"

Экс-глава Минприроды Дмитрий Кобылкин избран исполняющим обязанности замсекретаря генсовета "Единой России". За такое решение единогласно проголосовал президиум генсовета партии. Напомним, что ранее кандидатуру Кобылкина на эту должность предложил председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Кобылкину будет поручено заниматься партийными проектами, в частности экологическим направлением, он также будет курировать деятельность рабочей группы генсовета по реализации нацпроектов. Кроме того, будет взаимодействовать с регионами и местными отделениями партии, законодательными собраниями, органами власти, бизнесом для совместной работы над предвыборной программой ЕР.

"Дмитрия Николаевича вы все хорошо знаете, у него огромный опыт работы на земле, долгое время он был главой региона, работал федеральным министром, знает ситуацию не понаслышке на местах", - рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Он напомнил, что ранее также предложил Кобылкину стать его первым заместителем в избирательном штабе партии по подготовке к выборам в Госдуму.