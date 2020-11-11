Мэрия столицы КР представила на рассмотрение депутатов городского кенеша (совета) проект бюджета Бишкека на следующий год. Доходы казны, как ожидается, в 2021-м составят 10,2 миллиарда сомов. Это практически столько же, сколько и в 2020-м.

Главным источником денежных поступлений останутся налоги - 8,9 миллиарда.

Больше всего средств - 8,4 миллиарда - планируется потратить на оказание жилищно-коммунальных услуг, образование и содержание государственных служб общего назначения.

Расходы на первые включают в себя, в том числе, капитальный ремонт и строительство городских автотрасс, социальных объектов. В статье "Образование" речь главным образом идет о содержании школ, дошкольных учреждений, детдомов, центров детского творчества.

К госслужбам общего назначения относится 41 учреждение. В их числе Бишкекский горкенеш, мэрия, районные аккимиаты, управления налоговой службы и другие. На чиновников в 2021-м планируется потратить почти миллиард сомов.

В целом расходы на эти три статьи значительно превалируют над тратами на капитальные вложения - 330 миллионов (в два раза меньше, чем в 2020-м) и на решение экономических вопросов - 348 миллионов.

Траты на остальные статьи бюджета выглядят следующим образом: "Оборона" (содержание персонала райвоенкоматов, траты на призывы на воинскую службу) - 14,1 миллиона сомов, "Общественный порядок и безопасность" - 33 миллиона, "Отдых, культура и религия" - 522 миллиона, "Здравоохранение" - 274 миллиона сомов.

Что касается налоговых отчислений, из которых на 80 процентов формируется бюджет столицы Киргизии, они будут выглядеть следующим образом: подоходный налог - шесть миллиардов сомов; единый налог для субъектов малого предпринимательства - 223 миллиона; налог на основе патента - 1,55 миллиарда; налоги на недвижимое и движимое имущество - 888 миллионов; налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками - 48 миллионов; налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения - 209 миллионов.

Как отмечают в мэрии, с 2021 года поступления по налогу с продаж в столице (640 миллионов в 2020-м) будут направляться в республиканский бюджет. Взамен городская казна сможет удерживать у себя и распоряжаться всеми средствами, полученными от уплаты подоходного налога на территории города.

Неналоговые доходы в 2020 году в столице составят около миллиарда сомов. В основном это трансферты из республиканского бюджета, такие, как доля Бишкека в системе штрафов за нарушения правил дорожного движения "Безопасный город", плата за аренду муниципального имущества и ожидаемые доходы муниципальных предприятий.