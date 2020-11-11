Дуэйн "Скала" Джонсон перезапустит "Царя скорпионов"

Большой и крайне преуспевающий американский актер, физкультурник, а также певец Дуэйн "Скала" Джонсон займется ребутом серии фэнтезиных адвенчур "Царь скорпионов", принесших ему первую актерскую славу.

Напомним, Скала дебютировал как царь Метаяс - тот самый Царь скорпионов - в чудесной вампуке "Мумия возвращается" (2001), продолжении "Мумии", далее отпочковавшись в спин-офф. "Сольник" Метаяса вышел уже в 2002-м. Далее случилась цепочка бюджетных сиквелов, но уже без Скалы.

Теперь же, передает Deadline, Джонсон всерьез настроен встряхнуть зачахшую франшизу из кресла сопродюсера.

Сценарий напишет номинант премии "Оскар" Джонатан Херман ("Голос улиц", анонсированный ремейк "Лица со шрамом" братьев Коэн). Режиссер и исполнитель главной роли пока не найдены. Даты не называются.

Появление в ребуте самого Скалы под вопросом, так как его рабочий график плотно забит до 2022 года включительно, но не исключено. "Учитывая важность проекта для Джонсона", - обнадеживает инсайдер.