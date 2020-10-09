Новости

Певица и ведущая "Орла или решки" Ида Галич заразилась коронавирусом 17:03
Вышел трейлер молодежного сериала "Новенький" 16:50
Вышел трейлер мультсериала "Неуязвимый" по комиксам автора "Ходячих" 16:19
В Сети появился трейлер фильма "Минамата" с неузнаваемым Джонни Деппом 15:52
Генри Кавилл хочет сыграть в новой экранизации Warcraft 15:33

Дуэйн Джонсон набрал в Instagram рекордные 200 млн подписчиков

Новости
    09.10.2020, 16:10
Текст:   Богдан Бобров

Дуэйн Джонсон, недавно опять возглавивший список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes, поделился со своей аудиторией радостной для него новостью: количество его подписчиков в Instagram перевалило за отметку в 200 млн подписчиков.

Фото: kinopoisk.ru
В Mortal Kombat 11 появятся Рэмбо, Милина и Рейн

Таким образом, он установил рекорд, став самым популярным американцем в этой социальной сети. Суммарно на всех платформах цифра уже превышает 300 млн.

В опубликованном посте он с присущей большому количеству его экранных образов пафосностью сообщил, что самое главное в жизни - это "всегда говорить правду, даже когда это очень тяжело".

Ранее сообщалось, что Дуэйн Джонсон вместе со своей семьей переболел коронавирусом.

Новости

Премьера мультфильма Pixar "Душа" перенесена в интернет 15:08
Натали Портман раскрыла подробности сюжета следующего "Тора" 14:51
СМИ: "Большая маленькая ложь" может получить третий сезон 13:57
Автор "Настоящего детектива" снимет военный сериал Хэнкса и Спилберга 13:03
⧣ США
Фото: youtube.com
2-й сезон постапокалипсиса "Сквозь снег" получил тизер и дату премьеры 12:11
Доктор Стрэндж станет новым наставником Человека-паука 11:20
⧣ видео
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Певица Лолита переболела коронавирусом 07.10.2020
Анна Семенович заболела коронавирусом 05.10.2020
Актриса Марина Александрова переболела коронавирусом 01.10.2020
⧣ интернет
Фото: twitter.com/ JornalImperial
Стало известно, как выглядит "малыш Йода" без своей робы 08.10.2020
Генри Кавилл показал новую броню Геральта из продолжения "Ведьмака" 06.10.2020
Опубликованы первые кадры с Цири из второго сезона "Ведьмака" 02.10.2020