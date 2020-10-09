Дуэйн Джонсон набрал в Instagram рекордные 200 млн подписчиков

Дуэйн Джонсон, недавно опять возглавивший список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes, поделился со своей аудиторией радостной для него новостью: количество его подписчиков в Instagram перевалило за отметку в 200 млн подписчиков.

Таким образом, он установил рекорд, став самым популярным американцем в этой социальной сети. Суммарно на всех платформах цифра уже превышает 300 млн.

В опубликованном посте он с присущей большому количеству его экранных образов пафосностью сообщил, что самое главное в жизни - это "всегда говорить правду, даже когда это очень тяжело".

Ранее сообщалось, что Дуэйн Джонсон вместе со своей семьей переболел коронавирусом.